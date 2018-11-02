Emine Erdoğan: Kadınlar konusunda önemli noktalara geldiğimizi görmekteyiz

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)- MARDİN\'de,düzenlenen, \'Uluslararası Kadın Sempozyumu\'nda konuşan Cumhurbaşkanı Receep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, bundan 10 yıl önce kadınların temel hak ve hürriyetinden bahsettiklerini, bugün ise, kadınların ekonomide ve hayattaki önemi yerini konuştuklarını ifade ederek, \"Rakamlara bakıldığında da kadınlar konusunda önemli noktalara geldiğimizi görmekteyiz. Kadın istihdam oranı 2002\'de yüzde 20\'lerde iken, bugün yüzde 30 oldu. Okullaşma oranı ise, yüzde 13 seviyelerindeyken, bugün yüzde 40\'a çıktı\"dedi.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı, GAP İdaresi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen, \'Uluslararası Kadın Sempozyumu\' açılış programı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın yanı sıra, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, eski bakanlar, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı program, tanıtım filmi ve müzik dinletisi ile başladı.

\'KADINLAR BİRLEŞTİRİCİDİR\'

Sempozyumun açılışında konuşan Emine Erdoğan, bölgede terörü kadınların birleştirici gücü ile yok ettiklerini ifade etti. Erdoğan, farklı din, dil ve etnik yapıların bir arada yaşadığı bu şehirde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, Mardin\'in bir masalın ilk cümlesi gibi bir şehir olduğunu söyledi. Büyükşehirlerde binaların arasına sıkışmış bir çocuğun hayal dünyası ile bir Mardin evinden yıldızları izleyen bir çocuğun dünyası aynı olamayacağını söyleyen Emine Erdoğan, \"Mardin şairlere ve edebiyatçılara ilham olmuştur. İşte bu şehirde terör örgütleri hain emellerini gerçekleştirmek için çaba verdiler. Nice insanımızı teröre kurban verdik. Geride kalan anaların, eşlerin ve ailelerin acılarını yürekten paylaşıyorum. Devletimiz terörü yok etmek için tüm güçleriyle mücadele ediyor. Bizler de hep birlikte Türk, Kürt ve Arap ayrımı yapmadan hep birlikte terörü bu topraklardan sileceğiz. Bilimi ve sanatı bu topraklarda yeniden inşa edeceğiz. Bu konuda kadınların misyonu önemlidir. Çünkü, kadınlar birleştiricidir\"dedi.

Emine Erdoğan, kadınlar ile ilgili yapılan çalışmalar ile büyük değişimler elde ettiklerini de vurgulayarak, \"Bugüne kadar kadın üzerine sayısız toplantı yapıldı. Sorunları ifade eden birçok cümle kuruldu. Fakat, kurduğumuz cümlelerin mahiyetinin değiştiğini fark ediyorum. Bundan 10 yıl önce kadınlarımızın temel hak ve hürriyetinden bahsediyorduk. Bugün ise, kadınlarımızın ekonomide ve hayattaki önemli yerinden konuşuyoruz. Rakamlara bakıldığında da kadınlar konusunda önemli noktalara geldiğimizi görmekteyiz. Kadın istihdam oranı 2002\'de yüzde 20\'lerdeyken, bugün yüzde 30 oldu. Okullaşma oranı ise yüzde 13 seviyelerindeyken, bugün yüzde 40\'a çıktı. Kadın akademisyen oranımız dünya ortalamasını üstünde. 15 yıl önce \'Haydi kızlar okula\' derken bugün temel eğitimde kız erkek oranının eşitlendiğini görüyoruz. Biliyoruz ki, bizim kızlarımız yurtdışındaki akranları ile mücadele edecekler ve ülkemizi en iyi yerlere getirecekler\"diye konuştu.

\'KAZANIMLARI UZUN VE ZORLU MÜCADELELER İLE ELDE ETTİK\'

Reformların kadınların yaşamına olumlu etkisinden de bahseden Emine Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Kadının varlığını yücelten bu gelişmeler elbette kısa sürede olmadı. Bu kazanımları uzun ve zorlu mücadeleler ile elde ettik. Başörtüsü olan genç kızlarımızın üniversite kapılarından döndüğü günleri unutmadık. Etnik ayrımcılıklardan dolayı ayrıştırılan kadınlar hala içimizde. Bugün ise, kadınlarımıza demokratik hakların hepsi iade edildi. Bu mücadele sayesinde yeni nesillerin geleceğini teminat altına alındı. Bugün hiçbir kadınımızın ayrımcılığa maruz kalmasına asla gönlümüz razı olamaz. Ülkemizde kadınlar yönünde büyük gelişmelerin yanında sorunlarımız da var. Ülkemizde en büyük sorunlarımızdan birisi de kadına yönelik şiddettir. Hep birlikte kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Bu zihniyeti yok etmeliyiz. Şiddeti besleyen algıyı yok etmeliyiz. Kadın meselesi aynı zamanda bir erkek meselesidir. Tüm dünyada kadınların 3\'te biri fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını biliyoruz. Kadınlarımızın bu durumlarının gözetilmesi insanlığa olan borcumuzdur. Şu hususa özellikle değinmek istiyorum. Rabbimiz kadınlara anne olmak gibi çok önemli bir imtiyaz vermiştir. Kadınlara bu noktada pozitif ayrımcılık sağlayarak işlerini kolaylaştırmalıyız. Kadınlar konusunda babalara da önemli işler düşmektedir. Eve yalnızca para getirmeye yarayan bir baba modeli son derece yetersizdir. Güçlü aileler güçlü toplum demektir. Bu vesileyle düzenlenen sempozyumun faydalı olacağına inanıyorum. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.\"

\'ÖNEMLİ NOKTA KADIN HAKLARI\'

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, kadınların son 15 yılda geldikleri yerin ve değişimin öneminden söz ederek, \"Bin yılı aşkın süredir bu topraklarda ilim ve irfanı birlikte inşa ediyoruz. Bu şehir herkes için örnek teşkil etmektedir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde toplumsal zihniyet dönüşümünü gerçekleştirmek ve insan hakları konusunda başarılı çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda önemli bir nokta ise kadın haklarıdır. Toplumlarda sevgi ve saygı gibi hak ve adalet duygusu da kadınla birlikte başlamaktadır. Bu vesileyle kadınlarımız ile ilgili önemli düzenlemeler yaptık. En büyük insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet ile ilgili mücadele yürütüyoruz. Her alanda sağlamaya çalıştığımız fırsat eşitliğinin en önemli ayaklarından birisi de kadına yönelik şiddetin yok edilmesidir. Hükümetimi döneminde kadınlarımızın eğitimleri ve iş yaşamına katılmalarında da önemli mesafe katettik. 2005 yılında kadın iş gücü 5 milyonken, bu rakam 9. 5 milyona çıkmıştır. Kadın girişimciliğinin ve kadın istihdamının arttırılması için çok programlı çalışıyoruz. Kadınlar kültürümüzü ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle kadınlarımızı etkin bir şekilde yaşantımızda yer vermeliyiz. Bu sempozyumda alınacak tüm kararları bakanlık olarak önemsediğimizi bildirmek isterim\"dedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman da, büyük acılara maruz kalan kadınların anlattığı hikayelerin vicdanında hala büyük bir yara olduğunu belirterek, \"Bugün burada kıymetli katılımcılarımızla, göç ve kadın, istihdam ve kadın, terör ve kadın, medya ve kadın ve aile içi şiddet gibi birçok konuda değerlendirmeler yapacaklar. Biz kadınlarımızın destekleriyle ilimizi en iyi yerlere getireceğiz. Bu vesileyle sempozyumun hayırlara vesile olmasını dilerken, bizleri katılımlarıyla onurlandıran başta saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan ve Bakanımız olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederiz\"diye konuştu.

Sempozyumda konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Edibe Sözen de, kadınların bakış açısı ile dünyaya sesleneceklerini ifade ederek, \"Bu önemli sempozyum Mardin ve Gaziantep hattında oluştu ve büyük bir heyecan yarattı. Mardin çok güzel bir şehir. İçinde birçok güzellik var. Bir medeniyet merkezinde olmaktan gurur duyuyoruz. Masalsı bir şehir olan Mardin\'de şehrin bir arada yaşama özelliğini ülke gündemine taşıdık. Bugünde Mardin\'den kadının bakış açısını dünya gündemine taşıyacağız\"dedi.

Sempozyum, daha sonra diğer katılımcıların konuşmaları ile devam etti.

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