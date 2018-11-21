Emine Erdoğan: Herkes Suriyeli diye tanıyor ama onlar ne yazık ki ‘Suriyesiz'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriyeli çocukların geleceğinin tümüyle belirsiz olduğuna dikkat çekerek, "Herkes onları 'Suriyeli' diye tanıyor ama aslında onlar ne yazık ki Suriyesiz" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen "Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele" programında vali eşlerine hitap etti.

İstatistiklerin, Suriyeli çocuklardan bahsederken yaş gruplarına göre sınıflandırsa da onların aslında annelerinin "kınalı kuzuları" olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Peki ya savaş mağduru sığınmacı çocuklar? Onların geleceği tümüyle belirsiz. Tek hedefleri, günü kurtarmak. Herkes onları 'Suriyeli' diye tanıyor ama aslında onlar ne yazık ki Suriye'siz" diye konuştu.