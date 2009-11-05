Emine Erdoğan GDO'lar için ne dedi?

T24 - Genetiği değiştirilmiş organizma içeren gıdalar haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda ne düşünüyor? Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan' GDO'larla ilgili ne dedi?





NTVMSNBC'nin haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, GDO'ların "fıtrata müdahale" olduğunu düşünüyor ve sağlığa zararlı olanları tüketmenin "dinen sakıncalı" olduğunu düşünüyor. Emine Erdoğan da, GDO'ları "büyük bir tehdit" olarak görüyor.



T24'ün ntvmsnbc.com'dan aldığı haber şöyle:



Aslında bu tartışma ilk olarak Slow Food Türkiye, Fikir Sahibi Damaklar Grubu’nda gündeme geldi...

Grubun kurucularından Defne Koryürek anlatıyor: “Slow Food’un uluslararası zincirlerinden biri bize bir soru yöneltti - Yahudiler genetiği değiştirilmiş gıdalara koşer diyor, Katolik Kilisesi ise kabul ediyor, acaba Müslümanlar ne diyor? Bu sorunun ardından biz de araştırmaya başladık...”

Fikir Sahibi Damaklar Grubu bu soruyu Diyanet İşleri’ne yöneltti....



Diyanet: Fıtrata müdahale, dinen sakıncalı



Diyanet'ten gruba gelen cevap şöyle:



"İslâm dini, insan ve toplum yararına gerçekleştirilen her türlü bilimsel çalışmayı teşvik eder ve bu tür çalışmaları, topluma bir görev olarak yükler. Ancak bu tür çalışmaların hukuki, ahlaki ve manevî değerler açısından problem oluşturacak ve insanlık için tehlike arz edecek noktalara getirilmesini de asla onaylamaz. Bu alanda gerekli önlemlerin alınmasını öngörür. 'Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)' olarak bilinen; biyolojik yöntemlerle kendi türü dışındaki bir türden gen aktarılarak, belirli özellikleri değiştirilen bitki, hayvan ya da mikro organizmalarla elde edilen ürünler başta insan sağlığı olmak üzere, çevre ve sosyo-ekonomik yapı üzerinde önemli riskler taşıdığı konunun uzmanları tarafından ifade edilmektedir. Ayrıca, hayvandan bitkiye veya bakteriden bitkiye gen transferinin fıtrata müdahale olduğu da unutulmamalıdır. Konu üzerinde araştırmalarını sürdüren bilim kurullarının; doğal ürünlerin genetik yapısının değiştirilmesinin önü alınamaz felaketlere yol açabileceği ve bu tür ürünlerin insan sağlığı üzerinde ciddi tahribatlara sebebiyet vereceği bilgisi dikkate alındığında sağlığa zarar verecek bu ürünleri yemek dinen de sakıncalıdır. Ancak her ne suretle olursa olsun tohumlar üzerinde yapılan genetik çalışmalar sağlığa zarar vermeyecekse bu tür ürünler yenilebilir..."

Biz de bu cevap üzerine Çapa Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nden Doktor Yavuz Dizdar’a sorduk, “GDO sağlığa zararlı mıdır?”

Dizdar’ın cevabı: "Lüzumsuz bir teknoloji, riski çok fazla. Denenmiş bir yöntem değil, bilinmeyen bir yöntem. İşin etik boyutuna bakılırsa, Kur’an da direkt yazılmıştır “karıştırmayınız” diye...

Doğal yöntemleri kullanımının dışında bir yöntem bu. Aşılama gibi değil. Aşılama yaptığınız zaman tutarsa tutar, tutmazsa yapılacak birşey yoktur. Ancak bu yöntem öyle değil. Laboratuar ortamında yapılıyor.Doğrudan genetiğine müdahale ediliyor...

Bu konuda gen geçişinin olabileceğini biliyoruz. Ve sağlığa zararı vardır."



Emine Erdoğan: GDO'lar büyük bir tehdit

Genetiği değiştirilmiş gıdalarla ilgili olarak yıllardır çalışmalar yürüten Buğday Derneği’nin kurucusu Viktor Ananias’a da sorduk “GDO konusunda ne diyorsunuz?”... Ananias şunları söylüyor:

“20 Ekim’de AKP Gaziantep Milletvekili, AKP Kadın Kolları için Ankara’da bir toplantı organize etti. Toplantıya ben de konuşmacı olarak davet edildim ve katıldım. Toplantıda konuşulanlar çok ilginçti... Toplantıda Emine Erdoğan GDO’ların büyük bir tehdit olduğunu, insan sağlığına verdiği zararları anlattı. Bu anlamda bu toplantı bence çok önemliydi.

GDO’lar yaratılışa aykırı hareket etmek demek. Şekil değiştirme değil, yaratılışın işleyişini değiştirme sözkonusu. Badem ağacına kayısı aşılamak fiziki bir müdahale. Doğa buna izin veriyor, ama GDO tamamen doğanın mantığının dışında bir müdahale. Diğer teknolojilerle karşılaştıracak bir şey değil. Bu tamamen başka bir şey.

GDO da gelecek nesillerin kullanacağı biyolojik çeşitliliği yokediyoruz. Kanser gibi. Kanser bile kendi bedenini yokediyor. Bu daha beter...

Bilimin teori olarak kabul etmesi lazım. Bilimin şuna bakması lazım. Gerçekten yaratılışa aykırı mı. GDO’lu bir ürün zincirde nasıl bir zarar yaratıyor.



Geçtiğimiz günlerde Gürcistan da ekolojik tarım toplantısındaydım. Toplantının açılışında rahip konuştu. O da aynı şekilde konuştu... Din adamları ve bilim adamları yakınlaştı...”

