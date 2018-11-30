Emine Erdoğan G-20'de lider eşleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında resmi eş programına katıldı.

Erdoğan, Arjantin'de yapılan G-20 Liderler Zirvesi dolayısıyla eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ediyor.

Bu kapsamda Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ndeki resmi eş programına katıldı.

Emine Erdoğan'ı Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin eşi Juliana Awada karşıladı.

Arjantin First Lady'si Juliana Awada ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Kanada, ABD, Güney Kore, Fransa, Endonezya, Japonya, Singapur, Çin, Meksika devlet başkanlarının ve bazı uluslararası kurumların başkan eşleri de hazır bulundu.

Arjantin Kadın Birliği'nin kurucusu yazar Victoria Ocampo'nun müze evinde gerçekleşen buluşmada lider eşleri samimi sohbetler yaptı.