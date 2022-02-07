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Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor

"Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz"

07 Şubat 2022 19:46

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak kendisinin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 karantina sürecine ilişkin, "Durumumuz iyi seyrediyor" dedi.

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