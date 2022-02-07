Emine Erdoğan: Durumumuz iyi seyrediyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs karantina sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor" dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu süreçte "geçmiş olsun" dileklerini ileten devlet başkanları ve eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilere, sanatçılara, basın mensuplarına teşekkür etti.