Emine Erdoğan'dan İdlib şehitleri paylaşımı: Tüm zorlukların üstesinden geleceğiz, Rabbim ülkemizi korusun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında düzenlenen ve 33 askerin şehit olduğu olayın ardından, "Allah’ın izniyle, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, kendisine ait Twitter hesabından, İdlib'de şehit olan askerler için bir mesaj yayınladı.

Paylaşımına Türk bayrağı fotoğrafı kullanan Emine Erdoğan askerlere rahmet dilerken, şunları söyledi: İdlib’ten gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Allah’ın izniyle, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Rabbim ülkemizi korusun! Milletçe başımız sağolsun!"