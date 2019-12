-EMİNE ERDOĞAN BM GENEL KURULUNA HİTAP ETTİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de kadınların, eşitlik mücadelesinde, ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda daha etkin olma mücadelesinde, örnek bir atılım sergilediklerini belirterek, ''Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan, anayasal ve parlamenter demokrasiyi başarıyla uygulayan, demokratik standartlarını her geçen gün yükselten, Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini yürüten Türkiye, bölgesinde olduğu kadar, küresel ölçekte de etkinliğini artırıyor, dikkatleri üzerine çekiyor'' dedi. Emine Erdoğan, New York'ta BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 55. Oturumu'nun açılışında, onur konuşmacısı olarak BM Genel Kurulu'na hitap etti. Emine Erdoğan'ın konuşmasını Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan ve kızı Sümeyye Erdoğan da dinledi. Emine Erdoğan konuşmasının başında, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 55. Oturumu'na başarılar dileyerek, toplantıya katılanlara hitap etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kadının Statüsü Komisyonu 55. Oturumu'nda, ''Kadınlar ve kızların eğitime, meslek içi eğitime, bilime, teknolojiye, tam istihdama ve uygun işlere erişimleri ve katılımlarının desteklenmesi'' konusunun öncelikli tema olarak seçilmesini son derece isabetli bulduğunu ifade eden Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletlerde bir Kadın Biriminin (BM Kadın) oluşturulmasını ve faaliyete geçmesini de heyecan verici bulduğunu söyledi. Kadın Biriminin sorumluluğunu Michelle Bachelet'in üstlenmiş olmasından ayrıca büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Bachelet'i kutlayan ve yürekten desteklediğini belirten Erdoğan, ulaşım ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasının, mesafelerin kısalmasına, dünyanın küçük ekranlardan evlere kadar girmesine yol açtığını kaydetti. Emine Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: ''100 yıl önce, sadece kendi şehrini, kendi ülkesini izleyebilen insanoğlu, bugün artık dünyanın en ücra köşelerini dahi izleyebiliyor ve oralardan anında haberdar olabiliyor. Öğrenmek ve bilmek insanı aydınlatır ama altını çizerek ifade etmek isterim ki öğrenmek, bilmek, görmek ve haberdar olmak, insanı aydınlattığı kadar, sorumluluğunu da artırır. İnsan, yaşananları sadece mantık penceresinden de izleyebilir, gönül penceresinde de izleyebilir. Eğer dünyanın dört bir yanında meydana gelen olayları hem aklımızla, hem kalbimizle izler ve yüreğimizin derinliklerinde hissedersek, sorumluluğumuz da çok farklı olur. Her gün televizyon ekranlarından, bilgisayar ekranlarından izlediğimiz, gazete sayfalarından okuduğumuz trajediler, bir film stüdyosundan değil, yeryüzünün gerçek sahnesinden bizlere yansıyor.'' Emine Erdoğan konuşmasında şu hususların da altını çizdi: ''Bugün artık kadınlar, ne ekmek, ne de merhamet istiyorlar. Bugün, dünyanın her yerinde kadınlar, haklarını, en temel insani haklarını, eğitim haklarını, çalışma haklarını, eşitlik haklarını istiyorlar. Kadınlar, her zamankinden çok daha fazla öğrenmek, bilgilenmek istiyor, kendileri için, çocukları için, gelecek nesiller için artık daha fazla eğitim istiyorlar, hayatın her alanındaki etkinliklerde daha fazla söz sahibi olmak istiyorlar. Kadınlar, hibe değil, sadaka değil, insan onuruna yaraşır bir şekilde var olma hakkı istiyor ve artık çok daha güçlü şekilde bunun için mücadele veriyorlar.'' -TÜRKİYE'DEKİ DURUM- Konuşmasında Türkiye'de kadınların, eşitlik mücadelesinde, ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda daha etkin olma mücadelesinde, örnek bir atılım sergilediklerini ifade eden Emine Erdoğan, ''Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan, anayasal ve parlamenter demokrasiyi başarıyla uygulayan, demokratik standartlarını her geçen gün yükselten, Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini yürüten Türkiye, bölgesinde olduğu kadar, küresel ölçekte de etkinliğini artırıyor, dikkatleri üzerine çekiyor'' diye konuştu. Türkiye'nin kadına ve kadın haklarına, kadınların eğitimine ve çalışmasına yönelik tarihi ön yargıları tek tek geride bıraktığını; ''yerel ile evrenseli buluşturan bir anlayışla'' hareket ettiğini söyleyen Emine Erdoğan, şöyle devam eti: ''Sadece son 8 yılda, ülkemde, 160 bin yeni derslik inşa edildi, 80 yeni üniversite kuruldu, yurtlar, eğitim merkezleri, kurslar, öğrencilere ve ailelerine yönelik maddi destekler sayesinde okullaşma oranı yüzde 100 oranına çok yaklaştı. Benim bizzat öncülüğünü yaptığım bir kampanya ile ülke genelinde 350 bin kadın ve kız çocuğu okulla buluştu, okuma yazma öğrendi.'' Konuşmasında tüm ülkeler için model olabileceğine inandığı bir gelişmeyi de katılımcılarla paylaşmak istediğini belirten Emine Erdoğan, şöyle konuştu: ''Türkiye'de, son dönemde, demokrasinin standartları yükseldikçe, halk ile devlet arasındaki güven bunalımı ortadan kalktı. Geçmişte, kendisi ile okul arasında, kendisi ile eğitim arasında mesafe gören aileler, oluşan güven ortamıyla birlikte çocuklarını, özellikle de kız çocuklarını okula göndermeme tavrından hızla vazgeçtiler. Kız çocuklarını uzak şehirlere göndermek istemeyen aileler, şehirlerine kurulan okul ve üniversitelere çocuklarını güven içinde göndermeye başladılar. Ülkemde şu anda, özellikle eğitim noktasında yürütülen kampanyalar, geleceğin annelerini eğitiyor ve gelecek nesiller adına umut verici bir tabloyu müjdeliyor. Eğitimle birlikte, siyasal, sosyal ve ekonomik haklarda her geçen gün iyileştirmeler yapılıyor. En son, 2010 yılında gerçekleşen bir Anayasa değişikliği ile kadın hakları geliştirildi, kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması güvence altına alındı.'' 1934 yılında, dünyada örneği çok azken, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığını da vurgulayan Emine Erdoğan, ''Bu minval üzerine bugün de kadınların siyasette daha aktif rol alması destekleniyor, parlamentoda, siyasetin genelinde kadınların aktif rol alması teşvik ediliyor. 2009 yılında Ulusal Parlamentomuzda kurulan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, uluslararası gelişmeleri de izleyerek, kadın erkek eşitliğini yasal düzenlemelerle kayıt altına alıyor. Standartları ilerleyen bir demokrasi içinde, kadına yönelik şiddete hiçbir şekilde tolerans gösterilmiyor, bu noktada alınan önlemlerle birlikte ağır cezai şartlar da kararlılıkla uygulanıyor.'' ''Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki Türkiye, Bin Yıllık Kalkınma Hedefleri arasında yer alan cinsiyet eşitliği ile kadın ve kız çocuklarının eğitim hakları alanında önemli yol almış, 2015'te ulaşılması gereken hedeflerin çoğuna bugün ulaşmış bir ülkedir.'' Emine Erdoğan, konuşmasının sonunda Türkiye'nin tüm kadınlarının selamlarını katılımcılara da iletti. -EMİNE ERDOĞAN, MARA CARFAGNA İLE GÖRÜŞTÜ- Emine Erdoğan, BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları dolayısıyla geldiği New York'ta, İtalya Eşit Fırsatlar Bakanı Mara Carfagna ile görüştü. New York'ta Türkevi'nde düzenlenen ikili görüşmenin başında sadece görüntü alınmasına izin verildi. Görüşmeye, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit de katıldı. Emine Erdoğan ve Bakan Kavaf, Tanıtma Fonu tarafından desteklenen İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi'nin (İKAM) Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile iş birliği halinde BM'de düzenleyeceği ''Türkiye'den Kadın Çalışmaları'' konulu toplantıda konuşacak.