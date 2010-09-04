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Emine Erdoğan: Bir başbakan eşi olarak dünyaya yalvarıyorum

Emine Erdoğan, "Bir Başbakanın eşi olarak dünyaya yalvarıyorum; burası çok kötü! Bu felakete kör ve sağır kalmayın" çağrısında bulundu.

04 Eylül 2010 03:00

T24 - Pakistan'ın selden en çok zarar gören güney bölgesini gezerek afetzedeleri ziyaret eden Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bir Başbakanın eşi olarak dünyaya yalvarıyorum; burası çok kötü! Bu felakete kör ve sağır kalmayın" çağrısında bulundu.


Yeni Şafak gazetesi yazarı Fatma Barbarosoğlu'nun haberine göre;  Pakistan'daki selden zarar gören bölgeyi gezen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyaya acil yardım çağrısı yaptı.


Pakistan'da selden en fazla etkilenen güney bölgesini ziyaret eden Emine Erdoğan, Sukkur'a geldi. Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanları Egemen Bağış ve Selma Aliye Kavaf ile selden etkilenen bölgeyi helikopterle inceledi.


Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın selzedeler için kurduğu Sahra Hastanesi'ni de ziyaret etti. Erdoğan, ziyareti sırasında hastanede tedavi gören bir hasta ve yakınıyla da bir süre sohbet etti.


Kör sağır kalamazsınız

Emine Erdoğan, Sahra Hastanesi'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorusu üzerine, sel felaketinin bir ülkeyi nasıl esir aldığını gördüğünü belirterek, binlerce dönüm arazinin sular altında kaldığını, hayvanların telef olduğunu, buradaki çocukların, kadınların insanların çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığını anlattı. Erdoğan, 'Öldüler, ölüyorlar, bunlar da gidecek yardım elimizi uzatmazsak. Bunun için bir şeyler yapmak lazım. Umarım insanlık ölmemiştir. Herkes bu mübarek Ramazan ayında elinden gelen her yardımı yapar. Bir başbakanın eşi olarak dünyaya yalvarıyorum, gerçekten durum çok kötü. Bu felakete kör ve sağır kalmasınlar' diye konuştu. Çocuk merkezi haline dönüştürülen bir çadırı da ziyaret eden Emine Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilenerek, 'Korkmayın, biz sizin yanınızdayız' dedi.


En çok ishalden muzdarip

Öte yandan, Sahra Hastanesi çocuk doktoru Alparslan Türk, çoğulukla sıtma ve ishal vakalarıyla karşılaştıklarını belirterek, durumu acil olan 10 hastanın da gözetim altında tutulduğunu ifade etti.


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