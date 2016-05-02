Emine Erdoğan: Ben illegal bir yere mi geldim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, açılışına katıldığı İstanbul Moda Akademisi (İMA) ve Dice Kayek'in işbirliği ile gerçekleşen "İzler: Türk El Sanatları Koleksiyon Sergisi"nde İMA yönetimi ile ilginç bir diyalog yaşadı. Yöneticilerin "İMA'nın Nişantaşı’nda yer alan binasını boşaltması için 28 Mayıs 2016’ya kadar süre verildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni protokol imzalanması gerektiğini" belirtmesi üzerine Emine Erdoğan, "Ben illegal bir yere mi gelmiş oldum" karşılığını verdi. Araya giren İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, "28 Mayıs’a kadar süremiz var" hatırlatması yaptı. Sergideki koleksiyonun üretimine destek veren Gizia’nın patronu İsmail Kutlu da söz alarak, "Burada kimsenin kişisel çıkarı yok. Siz yanımızda olur, destek verirseniz, protokol imzası hızlanır" görüşünü beyan etti. Emine Erdoğan, sergiyi açtığını anımsatarak, "Burada bulunmam yanınızda olduğumu göstermiyor mu?" diye sordu.

Hürriyet'ten Vahap Munyar'ın "Ben illegal bir yere mi geldim" başlığıyla köşesine aktardığı (2 Mayıs 2016) Emine Erdoğan'la İMA yönetimi arasında yaşanan diyaloglar şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Moda Akademisi (İMA) ve Dice Kayek'in işbirliği ile gerçekleşen "İzler: Türk El Sanatları Koleksiyon Sergisi"ni açtıktan sonra yönetim ekibiyle sohbet için toplantı odasına geçti.

Dice Kayek’in kurucuları Ayşe ve Ece Ege’nin anlatımıyla Özel Kalem Müdürü Sema Silkin Ün’le birlikte sergiyi gezen Emine Erdoğan, İMA’da eğitim gören Şebnem Günay, Tayfun Kaba, Neslihan Çömez, Tuğçe Demiran ve Asude Şenoğlu’nun tasarladığı elbiselerden oluşan sergiden etkilendiğini belirtti:

- İğne oyası, tel sarma, tel kırma, sedef kakma gibi el sanatlarını canlandırma hedefi çok önemli. Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler el sanatlarımızı hayatımızdan çekip alıyor. Oysa onlar milli hafızamızı, kültürel mirasımızı içinde barındıran zenginliklerdir.

İMA’nın kurucusu İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, serginin kreatif danışmanlığını Ece Ege’nin yaptığını belirtip, İMA’nın kurulduğu günlere döndü:

- İMA, 2007’de Avrupa Birliği, Ekonomi Bakanlığı ve İHKİB işbirliği ile kuruldu. Uluslararası Moda Okulları Birliği (IFFTI) üyesi, London College of Fashion ile stratejik ortaklığı var.

İMA’nın sektördeki rolüne değindi:

- İMA, modacıları yetiştiriyor, tekstil ve hazır giyime, sektörün geleceğine yön verecek yaratıcı, yenilikçi işgücü kazandırıyor.

Sonra İMA’daki sıkıntıyı aktardı:

- Nişantaşı’nda yer alan bu binayı boşaltmamız için 28 Mayıs 2016’ya kadar süre verildi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni protokol yapamazsak, burası elimizden gidecek.

Emine Erdoğan, sorunun kira olduğunu düşündü:

- Siz de istenen kirayı verin.

Tanrıverdi, binanın Maliye Bakanlığı’na ait olduğunu ancak Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle İMA’nın faaliyetlerini burada sürdürdüğünü kaydetti:

- Sorun kira değil. İHKİB zaten kira bedelini çok aşan katkılarda bulunuyor. 1000 dolayında öğrenciye burs veriyoruz. Yaptırdığımız 5 meslek lisesine desteğimiz sürüyor.

İMA Direktörü Seda Lafçı araya girdi:

- Eğitmenlerin eğitiminde görev üstleniyoruz.

Tanrıverdi, İHKİB’in “Eğitim TIR’ı”na işaret etti:

- Eğitim TIR’ımız, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu, birçok ilimizde kadınların sektörümüz iş gücüne kazanımı için eğitimler verdi, veriyor. Şimdi kalıcı eğitim merkezleri açıyoruz. Biri de Diyarbakır Sur’da olacak.

İMA Yönetim Kurulu Başkanı Jale Tuncel, Başkan Yardımcısı Cemal Bayazıt ve Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün Özdemir, son tebligattan söz etti:

- Bina için yeni protokol devreye girmezse, 28 Mayıs’ta İMA tümüyle kapanacak. Gelen tebligatta, “Eğitim lisansınız da 28 Mayıs’ta sona erer” deniyor.

Emine Erdoğan, bunun üzerine takıldı:

- Ben illegal bir yere mi gelmiş oldum?

Tanrıverdi yanıtladı:

- Hayır, 28 Mayıs’a kadar süremiz var.

Sergideki koleksiyonun üretimine destek veren Gizia’nın patronu İsmail Kutlu, söz aldı:

- Burada kimsenin kişisel çıkarı yok. Siz yanımızda olur, destek verirseniz, protokol imzası hızlanır.

Emine Erdoğan, sergiyi açtığını anımsattı:

- Burada bulunmam yanınızda olduğumu göstermiyor mu?

Tanrıverdi ve Tuncel, konuyu bağlarken Milli Eğitim Bakanlığı’na sıcak mesaj verdi:

- Bakanlık İMA’nın bu binada devamı için yeni protokol imzasına çok yakın.

İMA’nın o binada eğitimi sürdürmesinin kime ne zararı var?