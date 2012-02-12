Emine Erdoğan: Başbakan çok yakında taburcu olacak inşallah

Emine Erdoğan, Üsküdar Doğancılar'daki Klasik Türk Sanatlar Vakfı 2011-2012 eğitim yılı ikinci döneminin açılışı öncesi gazetecilerin Başbakan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Erdoğan, eşinin sağlık durumuyla ilgili, “Dua ediyorsunuz değil mi Başbakan'a? Çok iyi elhamdülillah. Hiç merak etmeyin. Her zamankinden daha iyi. Hiç merak etmeyin. Sizlere selamı var. Hepinizden dualarınızı istiyoruz” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Erdoğan'ın ne zaman taburcu olacağının sorulması üzerine de, “Biz çıktık, inşallah o da arkamızdan geliyor. Çok yakında inşallah...” diye konuştu.