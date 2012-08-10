Emine Erdoğan Arakan'da gözyaşlarını tutamadı

Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan, Arakan'da Banduba Kampı'nda kalan Rohingya Müslümanlarını ziyaret etti. Türk Kızılayı yetkilisi kampta 8 bin 532 kişinin barındığını, 40 yaşam alanının her birinde 10 ailenin bulunduğunu aktardı. Kampta 801 çadır bulunduğunu ifade eden yetkili, yardım çerçevesinde Türk Kızılayı'nın mutfak seti ve gıda kolisi dağıtımı yaptığını bildirdi. Bakan Davutoğlu, Myanmar ziyaretiyle birlikte yapılan anlaşmayla Türk Kızılayı ile Kızılhaç'ın bugünden itibaren birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Emine Erdoğan'ın, kamptaki en önemli sorunun ne olduğunu sorması üzerine, Türk Kızılayı yetkilisi, buradaki Müslümanların barınma ile ilgili sorunlar yaşadıklarını, yiyecek bulma konusunda da sıkıntılar bulunduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, yardım yaparken tespitlerin iyi yapılması gerektiğini belirterek, "Dayanılmaz görüntüler var" dedi.

Heyeti görmek isteyen Rohingya Müslümanlarından Muhammed Çingi, yetkililerin izin vermesi üzerine heyetin yanına gelerek yaşam şartları hakkında bilgi aktardı. Bakan Davutoğlu'nun ihtiyaçlarını sorması üzerine Çingi, eski yerleşim yerlerine geri gitmek istediklerini söyledi. Camiye ihtiyaçları olduğunu ifade eden Çingi, çocukların da sağlık yardımına gereksinim duyduğunu kaydetti. Bu bölgedeki pek çok insanın sıkıntıları olduğunu anlatan Çingi, yaşamlarını sürdürmeleri için Myanmar hükümetinin gereken desteği sağladığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Ailesinden 11 kişinin, köyünden de yaklaşık 100 kişinin öldüğünü ifade ederken ağlayan Çingi'yi teskin etmeye çalışan Bakan Davutoğlu, Çingi'ye bir müddet sarılarak destek oldu. Bu sırada Emine Erdoğan'ın da gözyaşlarını tutamayarak ağladığı görüldü. Çingi daha sonra, "Bana yardım edin, bize yardım edin. Sizin yardımınıza ihtiyacımız var" dedi.

Bakan Davutoğlu ise, "Hükümetle birlikte size yardım edeceğiz. Size yardım için buradayız" diye konuştu.

Türk heyetinin kampı ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Çingi, "Lütfen bu olayların gelecekte tekrarlanmasına izin vermeyin. İnsan olarak daha fazla hakkımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Budistler unutulmadı

Bakan Davutoğlu, Emine Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Budistlerin bulunduğu kampı da ziyaret etti. Davutoğlu ve Erdoğan burada da yardım malzemelerini dağıttı. Budistlerin sıkıntılarını dinleyen Davutoğlu, bütün insanların aynı haklara sahip olduğunu belirterek, Budistlerle Müslümanların barış içinde yaşamasını istediklerini belirtti. Heyet daha sonra kampta bulunan bölgenin Budist rahibini ziyaret etti. Davutoğlu, Budist rahibe, "Sizin liderliğinizde Budistlerle Müslümanların barış içinde yaşayacaklarına inanıyorum" dedi.

Türk halkının Myanmar halkına ve Arakan bölgesine saygılarını getirdiklerini dile getiren Davutoğlu, Türk Kızılayı'nın bölgeye geldiğini ve bütün halka yardımcı olmak için burada kalacağını kaydetti. Bakan Davutoğlu, "İslam ve Budizm barışın dinidir" dedi. Davutoğlu, daha sonra bölgedeki camiyi ziyaret ederek, cuma namazı kıldı. Burada Davutoğlu'nu karşılayan Müslümanların ise gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Ziyaretler sırasında konvoy halinde hareket eden heyete bölge halkı tarafından yoğun ilgi gösterildi. Yolların kenarında bekleyen Arakanlılar heyet üyelerine el salladı.

Yardım çabaları sürecek

Arakan'a heyetle birlikte gelen bazı Türk yardım kuruluşları temsilcileri de bölgeye yapabilecekleri faaliyetleri yerinde görmek için çalışmalar yaptı. Şu ana kadar Türkiye'den sadece Türk Kızılayı'nın Arakan bölgesine yardım getirmesine izin verilirken, Türk sivil yardım kuruluşları da kendileri için yardım kapısının açılmasını bekliyor.

Rohingya Müslümanları

Resmi verilere göre nüfusu 55 milyon olan Myanmar'ın yüzde 90'ını Budistler, yüzde 10'unu Müslümanlar oluşturuyor. Myanmar'da Müslümanlar ayrı bir etnik grup olarak tanınmıyor ve ülke genelinde dağınık halde yaşıyorlar.

Ülkenin batısında Bangladeş sınırındaki Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan, değişik verilere göre sayıları 800 bin ile 2 milyon arasında değişen Rohingya Müslümanları ile aynı bölgedeki Budistler arasında son dönemde yaşanan çatışmalarda binlerce Müslümanın öldüğü 10 binlerce Müslümanın ise yerlerinden edildiği belirtiliyor.

Arakan'da yaşayan Rakhine Budistleri, Burma ırkından gelmiyor ve kendilerini ayrı bir ırk olarak değerlendiriliyor. Rakhine Budistleri ile merkezi hükümet arasında da zaman zaman çatışmalar yaşanabiliyor.

Myanmar hükümeti, Rohingya Müslümanlarının geçici tarım işçisi olarak getirildiklerini, önemli bir Rohingya grubunun ise Myanmar kurulduktan sonra yasadışı yollardan Arakan bölgesine göç ettiğini savunuyor.

Rohingya Müslümanlarının Myanmar'ın kurucu bir etnik grubu ve Myanmar vatandaşı olmadığını belirten Myanmar hükümeti, bu topluluğun Bangladeş'e geri dönmesi gerektiğini savunuyor.

Rohingya Müslümanlarının bir kısmı Arakan bölgesinden kaçarak Suudi Arabistan'a (500 bin), Pakistan'a (200 bin), Tayland, Malezya, Avustralya, İngiltere, ABD ve Avrupa ülkelerine sığınmış durumda.