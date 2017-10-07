Emine Erdoğan, Afyonkarahisar’da tarihi ve turistik yerlerde incelemelerde bulundu

Hasan DEMİRBAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AK Parti\'nin 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı nedeniyle Afyonkarahisar’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakat eden eşi Emine Erdoğan, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Afyonkarahisar\'da restorasyonu yapılarak, turizme kazandırılacak tarihî mahallerdeki evlerde incelemelerde bulundu. Yekililerden bilgi alan Erdoğan, Selçuklular döneminde yaptırılan Ulu Cami’yi de ziyaret etti. Sultan Divani Mevlevihane Müzesi’ni de gezen Emine Erdoğan, ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tibbiî ve Itrî Bitkiler Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.

Emine Erdoğan, ziyaretleri sırasında kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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