Emine Erdoğan, Afrika ziyaretlerini kaleme aldığını açıkladı: Belki önümüzdeki aylarda yayımlanır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 24 Ocak Dünya Afrika ve Afro-Kökenli Kültür Günü dolayısıyla Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evince yayımlanan, "Otuz Sekiz Dilde Afrika Atasözleri Seçkisi 1" kitabının Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen tanıtım programına katıldı. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmasında Afrika ziyaretlerini kayda geçirdiğini belirterek, “Evlere kapandığımız salgın günlerinde bu seyahatleri bir hatırata dönüştürme denemesi dahi yaptım. Belki önümüzdeki aylarda yayımlanır, sizlerle de paylaşma imkânı bulabilirim” dedi.

Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, yıllar içinde Afrikalı dostlarla muhabbetlerinin büyüdüğüne şahitlik etmenin son derece heyecan verici olduğunu belirterek bu dostluktan doğan sinerjinin, güzel projelere dönüşmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse tüm Afrika seyahatlerine eşlik ettiğini hatırlatan Emine Erdoğan, bu ziyaretleri yalnızca bir refakat görevi olarak görmediğini, her seyahatin kendisi için büyük bir heyecan vesilesi ve başlı başına bir keşif olduğunu anlattı.

“Günümüzün teknolojik iletişim anlayışı en büyük iletişimsizliği meydana getiriyor”

Emine Erdoğan, atasözlerinin doğumlarının, neredeyse yok denecek kadar azaldığına işaret ederek, "Teknolojinin yan etkilerinden şehirleşmeye kadar birçok etken, sözlü halk kültürünü erozyona uğratıyor. Tabii hâl böyle olunca bu kültürün korunması ve geleceğe taşınabilmesi büyük bir önem taşıyor. Çünkü bilhassa günümüzün teknolojik iletişim anlayışı, aslında en büyük iletişimsizliği meydana getiriyor. Sözler çoğalıyor, bir başkasına ulaşma hızı artıyor ama kalbe varamadan yok olup gidiyor" dedi.

Bir başka Afrika atasözünün de "Hayatta başkalarından tavsiye iste" olduğunu aktaran Emine Erdoğan, "Yani, tecrübenin bilgi havuzundan yararlan. İşte bu nedenle, atasözlerinin korunup yaşatılmasının gençlerin hayat yoluna da ışık tutacağına inanıyorum" diye konuştu.