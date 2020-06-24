Emine Erdoğan’a “güzel vasıf atfetmeyerek hakaret" ile suçlanan Evrensel yazarı, hâkim karşısına çıktı

Evrensel yazarı Ender İmrek, 29 Haziran 2019’da yayınlanan “Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta…” başlıklı yazısı nedeniyle hâkim karşısına çıktı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın 50 bin dolarlık çanta taşımasını eleştiren Ender İmrek, Emine Erdoğan’a “güzel vasıf atfetmeyerek hakaret” ile suçlanıyor.

"Milyonlarca yoksul bir yerde dururken, 50 bin dolarlık Hermes çanta, elbette eleştiri konusudur"

Evrensel’de yer alan habere göre, duruşmada savunma yapan İmrek, pandemi koşullarında IBAN numarası verilerek işçilerden 10 TL Bağış istendiğini hatırlatarak, "Milyonlarca yoksul, işsiz ve açın olduğu gerçeği bir yerde dururken, yine milyonlarca asgari ücretli açlık sınırının altında bir gelirle geçinmeye çalışırken, 50 bin dolarlık Hermes çanta, elbette eleştiri konusudur. Politikaya atılırken, 'ben bu yola çıkarken sadece parmağımdaki şu alyansım var' diyen, ancak bugün dünya zenginleri arasında gösterilen cumhurbaşkanının ailesinin durumunu yazmak, dünyanın her yerinde bir gazetecilik görevidir" dedi.

"İki Türkiye fotoğrafı" dedi, Emine Erdoğan'la Canan Kaftancıoğlu örneği verdi

29 Haziran 2019'da Evrensel'de yayımlanan yazıda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’nde mahkemeye çıkması ile aynı tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Japonya’daki G20 Zirvesi’ne 50 bin dolar değerindeki timsah derisi Hermes çanta ile katılmasını eleştiren İmrek, “İki Türkiye fotoğrafı… Biri ünlü markanın çantasıyla zenginliği, ihtişamı, gösterişiyle gündem olan Emine Hanım, diğeri uyduruk bir iddianameyle hakim karşısına çıkarılan blucinli Canan Hanım… Emine Hanım tüm dünyaya çantasıyla tanıttı Türkiye’yi… Canan Hanım duruşmasıyla, duruşuyla… Tarihe ayakkabılarıyla, çantalarıyla, gardıroplarıyla geçenler, saraylarıyla, sarayın itibarıyla övünenler halklar nezdinde hiç de iyi intiba sahibi olmadılar. Tarihten ders çıkarmakta yarar yok mu?” diye sordu.

Mahkeme heyeti Emine Erdoğan'ın vekilinin davaya katılmasına, Ender İmrek'in duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 8 Ekim 2020 günü saat 9.30'da görülecek.