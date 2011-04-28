Emine Edoğan 'Kadınların Davosu'na ev sahipliği yapacak

T24- “Kadınların Davos’u” olarak nitelendirilen Küresel Kadın Zirvesi, 5-6 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek. Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşek zirveye 80 ülkeden 17´si bakan, 36´sı hükümet temsilcisi olmak üzere yaklaşık bin kişi katılacak. 2011 hedefi dünya ekonomilerini geliştirmek, yeşil bir gelecek yaratmak olan zirvenin en önemli özelliği, lider kadınların yaptığı iş anlaşmalarıyla hemcinslerinin sorunlarına "somut" çözümler üretmesi.

Geçen sene Pekin´de düzenlenen ve bu yıl 21.si gerçekleştirilecek "Küresel Kadın Zirvesi"nin ana teması, Türkiye’nin iki kıtayı birbirine bağlayan özgün konumundan esinlenilerek ´21.Yüzyılda Çözümlere Köprü Olan Kadınlar´ olarak belirlendi. Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad, yurtdışında Türkiye’yle ilgili yanlış bir algı olduğunu belirtti ve “Türkiye’de kadınlar ülkedeki büyümenin ve istikrarın yapıtaşı konumunda" diyerek İstanbul´daki zirvenin önemine vurgu yaptı.

Emine Erdoğan´ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirveye Namibya ve Malezya First Ladyleri ile birlikte 80 ülkeden 17´si bakan, 36´sı hükümet temsilcisi olmak üzere yaklaşık bin kişi katılacak. 5-6 Mayıs´ta Grand Cevahir Otel´de gerçekleştirilecek olan zirve; dünyada iş ve siyaset dünyası ile sivil topluma yön veren kadınları bir araya getirecek. 2011 zirvesinin hedefleri arasında dünya ekonomilerini geliştirmek, yeşil bir gelecek yaratmak, yeni bir liderlik anlayışı yerleştirmek, teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmak ve evrensel barışı inşa etmek bulunuyor.

Zirvenin en önemli özelliği, lider kadınların yaptığı iş anlaşmalarıyla hemcinslerinin sorunlarına "somut" çözümler üretmesi. Zirve, 20 senelik tarihi boyunca, kadınların ekonomik ilerlemesini hızlandıracak, “işe yarar” stratejiler geliştiren bir platform olmayı sürdürdü. Dünyanın dört bir yanından yüksek vasıflı delegelerin bir araya geldiği, heyecan verici, gerçeklere ve pratiğe dayalı bir buluşma olarak adını duyuran zirve, 3 gün boyunca katılımcılara yaratıcılıklarını geliştirme ve fikir alışverişi yapma fırsatı sunuyor. Birçok girişimci kadın için de "fırsat" özelliği taşıyan zirvede, katılanlar hem lider girişimci kadınlarla tanışma hem de kurdukları bağlantılarla iş çevrelerini daha da genişletme imkânını yakalıyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, zirve kapsamında, Türk ekonomisini anlatmak ve Türk pazarına girmek isteyenlere tavsiyelerde bulunmak üzere özel bir oturum düzenleyecek. Bu yılki zirveye katılması beklenen liderler arasında Vietnam Devlet Başkanı Yardımcısı Nguyen Thi Doan ve Malawi Devlet Başkanı Yardımcısı Joyce Banda da bulunuyor. Suudi Arabistan Eğitimden Sorumlu Devlet Bakan Vekili Norah Al Faiz, Yunanistan Çalışma Bakanı Loula Katseli ve Meksika Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Patricia Espinosa Torres ise 30 kadın bakanın katılımıyla zirveden hemen önce yapılacak Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı’nda hazır bulunacak. Ayrıca Güney Kore’den MCM’in CEO’su Sung Joo Kim, Intel Bölge Direktörü Ayşegül İldeniz, Almanya’dan QIAGEN’in CEO’su Peer Schatz, Microsoft Ortadoğu Başkan Yardımcısı Ali Faramway ve HSBC Amerika CEO’su Irene Dorner ile beraber pek çok isim, zirveye konuşmacı olarak katılacak.

Zirve; liderlik gelişimi, girişimcilik, mikrogirişimciliğin gelişimi ve sorunları konularındaki oturumlarla devam edecek. Katılımcılara, her kıtadan alanında başarılı, ilham verici rol modelleriyle tanışma ve yeni bağlantı kurma şansı tanıyacak. 2011 Küresel Kadın Zirvesi, bölgede hem lider, hem de tüketici konumunda olan kadınlara ipuçları, iş dünyası-kamu sektörü arasında ortaklık örnekleri, çevreci teşebbüslerin teşvik edilmesi için stratejiler ve liderlik yetilerinin geliştirilmesi için fırsatlar sunacak.



“Türkiye’de kadınlar ülkedeki büyümenin ve istikrarın yapıtaşı konumunda"



Toplantı için Türkiye’nin tercih edilmesiyle ilgili bilgi veren Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad, “Türkiye, sahip olduğu dinamik büyüme hızı ve bölgenin yükselen ekonomik gücü olmasıyla, iş dünyası ve ekonomi zirvesi için kusursuz bir seçim.” dedi. Natividad, “Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı Yardımcısı 30 üzerinde girişimciyi, Vietnam Ticaret Odası Başkan Yardımcısı 55 işkadınını getirirken, İspanya Kadından Sorumlu Devlet Bakanı 48, Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise 30 kişilik delegasyonlarıyla gelecek. Bu örnek veriler, size zirvenin karakteriyle ilgili epey bir fikir verecektir. Bu zirve, 20 yıldır olduğu gibi, bir şikayet etme seansı değil, birebir iş üretme ve değer yaratma zirvesi olacak.” diye konuştu.

Natividad, yurtdışında Türkiye’yle ilgili yanlış bir algı olduğunu belirterek, “Türkiye’de kadınlar ülkedeki büyümenin ve istikrarın yapıtaşı konumunda. Dışarıdaki pek çok insanın bildiğinin aksine, Türkiye’de çok sayıda kadın yönetici var. Kadınlar, Akbank gibi pek çok büyük şirketin başında ve Intel, Novartis, PricewaterhouseCoopers, Vodafone ve Credit Agricole gibi çokuluslu şirketlerin yöneticisi konumunda. Türk işkadınlarının önde gelen isimlerinden Güler Sabancı, Fortune dergisinin başarılı kadın liderleri seçtiği ‘Uluslararası 50 Güç’ (International Power 50) listesinde yer aldı. Türkiye’de üretim ve hizmet sektörü bazında girişimcilik hızla büyüyor ve girişimci bir kadro yetişiyor. Zirve boyunca her oturumda, Türkiye’nin önde gelen işkadınlarından biri yer alacak.” dedi.