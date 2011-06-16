-EMİNE AYNA'YA 10 AY HAPİS DİYARBAKIR (A.A) - 16.06.2011 - Diyarbakır bağımsız milletvekili Emine Ayna, Siirt'te 2007 yılında katıldığı Nevruz etkinliğinde, ''terör örgütünün propagandasını yaptığı'' gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan aralarında Emine Ayna'nın da bulunduğu 31 sanık katılmadı. İddia makamı hazırladığı mütalaasını okuduktan sonra mahkemeye sundu. Mütalaada, 21 Mart 2007 tarihinde Siirt'te kutlanan Nevruz etkinliğinin terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüştüğü vurgulanarak, söz konusu etkinlikte sanıklardan 24'ünün terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını ve örgüt elebaşının posterini açmak suretiyle örgütün propagandasını yaptıklarının belirlendiği ifade edildi. Sanık Emine Ayna'nın ise etkinlikte yaptığı konuşmada, ''Örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ı gündemde tutarak ve örgütün fikirlerini dinlendirmek suretiyle'' üzerine atılı suçu işlediği kaydedilen mütalaada, diğer 6 sanık hakkında ise ''yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği'' gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aranın ardından 6 sanık hakkında beraat, aralarında Emine Ayna'nın da bulunduğu 25 sanık hakkında ise Terörle Mücadele Kanunu'nun ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca 10'ar ay hapis cezası verdi.