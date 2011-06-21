Eminağaoğlu'nun ipini Erbil mi çekti?

T24- HSYK’nın Yargıtay savcılarının görev yerlerini değiştirmesinde Yeni Başsavcı Hasan Erbil’in HSYK’ya gönderdiği bir listenin etkili olduğu belirtildi. Atamalar sonucu, 32 il ve 52 ilçenin başsavcısı değişti. 40 YARSAV üyesi istemediği yere gönderildi. İstanbul’a hakim olarak atanan Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, atamaları "Yargıtay'da kıyım" olarak değerlendirdi.

Kemal Göktaş'ın Vatan gazetesinde yayımlanan (21 Haziran 2011) haberi şöyle:

HSYK’nın Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile başsavcılıklar ve başsavcı vekilliklerinde kapsamlı değişimler oldu. Birçok başsavcı ve başsavcı vekili, düz savcı olarak atanırken, yerlerine düz savcı olarak görev yapan yeni isimler getirildi. YARSAV, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Hasan Ali Atay, Zekeriya Sevimli, Ahmet Taşyurt, Ruşen Gültekin gibi 40’a yakın YARSAV üyesinin kararname ile başka illere atandığını açıkladı.

Kararname ile 32’si il olmak üzere 84 başsavcılığa yeni atama yapıldı. İzmir, Kocaeli, Uşak, Eskişehir, Denizli, Samsun, Edirne, Balıkesir, Trabzon, Malatya, Bilecik, Kırıkkale, Kütahya, Diyarbakır, Çanakkale, Çankırı, Aksaray, Sakarya, Niğde, Hatay, Manisa, Antalya, Yozgat, Siirt, Kars, Sivas, Adıyaman, Batman, Gaziantep, Kilis, Tunceli, Van başsavcıları değişti. 15 ilin başsavcısı tenzili rütbeye uğratıldı. HSYK ayrıca 24 Başsavcı Vekilliği için de yeni isimler belirledi. Demokrat Yargı Genel Sekreteri Kemal Şahin, Ankara Kazan’dan Küçükçekmece Hâkimliğine atandı. Ankara savcılarından Ali Velioğlu Adana, Osman Nuri Yeğenoğlu Kocaeli, Zihni Aslan Samsun, Ferhan Özdemir Gaziantep, Kazım Şıngar Sivas, Ali Eker Yasan Malatya, Adil Acar Erzurum M. Şahin Tanrıöver Kayseri, Halil Acıoğlu Sivas, Salim Demirci Kahramanmaraş’a atandı. Ankara hakimlerinden Rabia Mollaoğlu Öztürk Zonguldak, Funda Baştımar (Gölbaşı) Diyarbakır’a gönderildi.

Yeni başsavcı istemedi

Kararnameyle 16 Yargıtay savcısı ile 18 Yargıtay tetkik hakimi başta İstanbul olmak üzere çeşitli illere dağıtıldı. Edinilen bilgiye göre HSYK’nın Yargıtay savcılarının görev yerlerini değiştirmesine Yargıtay Başsavcılığı’ndan HSYK’ya gönderilen bir liste etkili oldu. Geçen ay seçilen Başsavcı Hasan Erbil’in birlikte çalışmak istemediği isimleri HSYK’ya bildirerek, atamaların yapılmasını sağladığı belirtildi. Buna göre Yargıtay Cumhuriyet Savcıları İbrahim Öcalan Bakırköy, Mehmet Mahir Kara İstanbul, Kamil Uzman Zonguldak, Ufuk Şimşek Bursa, Hasan Ali Atay Adana, Ali Elbeyli Kayseri, Mustafa Aksu Gebze, Bülent Savtok Mersin, Yusuf Sarıbay K. Çekmece, Ruşen Gültekin Gaziantep, Ahmet Taşyurt Ş. Urfa, Fatih Yılmaz Diyarbakır Savcılığı görevine atandı. Yargıtay savcılarından Ömer Faruk Eminağaoğlu İstanbul, Zekeriya Sevimli Üsküdar, İdris Taşcan Gaziantep, Aysel Sevcan Bakırköy hakimi oldular. Yargıtay tetkik hakimleri Zehra Şener ve Tahsin Şener Bakırköy, Ercan Turan İzmir, Zeynep Kılıç Ümraniye, Giray Algan Gölbaşı, Feyza Sarısoy Kadıköy, Fatma Seyhan Keleş Sincan, Fatma Duru Kadıköy, Semra Turan İzmir, Mine Arısoy, Mehmet Uslu, Alpaslan Uz, Aytekin Özanlı ve Savaş Çelik İstanbul, Suzan Polat Doğubeyazıt, Hüseyin Mecek Batman, Hazmi Emirhasanoğlu Ordu hakimi olurken Cesur Aykul Düzce Savcılığı’na getirildi

