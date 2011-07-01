Eminağaoğlu'ndan tutuklu vekillere çözüm önerisi

T24- Tutuklu milletvekili krizinin çözümü için YARSAV eski Başkanı ve Yargı Sen Genel Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’ndan öneri geldi. Eminağaoğlu, çözüm olarak CMK'nın "Kanun yararına bozma" başlıklı 309 ve 310'uncu maddelerini gösterdi.



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Eminağaoğlu, "Adalet Bakanı ya da Yargıtay Başsavcısı, CMK’da bulunan, kanun yararına bozma maddesini işletirlerse sorun en kısa yoldan çözülür" dedi. Japonya’nın milli gün kokteyline katılan Eminağaoğlu Gazeteport’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Krizin çözümündeki formül, Adalet Bakanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının elindedir. Ceza Muhakemeleri Yasası’nın 309 ve 310’uncu maddelerinde, Bakan ile Başsavcıya yüklenen görevler var. Onlar görevlerini yaparsa sorun hukuken çözülecektir. Bu yolun kullanılmaması anılan organların hukuku gözetmedikleri anlamına gelir. Bulundukları nokta yönünden hukuk ekseninde bir duruş sergilemedikleri anlamı çıkar"





Kanun yararına bozma





Eminağaoğlu’nun işaret ettiği CMK’nın bu maddeleri ‘’Kanun yararına bozma’’ başlığını taşıyor. Maddede şöyle deniliyor:

"Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtay’ın ilgili ceza dairesine verir. Ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun yararına bozar. Bu yetki, resen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından da kullanılabilir."