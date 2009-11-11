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Eminağaoğlu suç duyurusunda bulundu

11 Kasım 2009 16:56

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında (TİB) gerçekleştirilen inceleme sırasında, ''fiili engellemede bulunduğu'' iddia edilen TİB görevlisi bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
     Sabah saatlerinde Ankara Adalet Sarayı'na gelen Eminağaoğlu, suç duyurusu dilekçesini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.
     TİB'de geçen hafta inceleme yapan Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Hayri Keskin, inceleme sırasında ''fiili engellemede bulunduğu'' iddiasıyla TİB'de Hukuk Daire Başkanı olarak görev yapan M.A hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
     Eminağaoğlu'nun da aynı dosya kapsamında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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