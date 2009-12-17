Eminağaoğlu soruşturması genişletiliyor

T24 - Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkındaki adli soruşturmayı genişletme kararı aldı.



Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkındaki adli soruşturmayı genişletme kararı alarak, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Eminağaoğlu hakkındaki dinleme kararlarını ve diğer delilleri istedi.



Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı, Eminağaoğlu hakkında, ''yargı görevi yapanı etkileme'', ''soruşturmanın gizliliğini ihlal'' ve ''Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun'a muhalefet'' suçlarından iddianame hazırlamıştı.



Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Eminağaoğlu'nun geçen hafta mahkemeye sunduğu 40 sayfalık savunmasının ardından, soruşturmayı genişletme kararı verdi. Mahkeme, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Eminağaoğlu hakkında verilmiş dinleme kararlarını ve dosyadaki diğer delilleri talep etti.



Mahkeme, kovuşturma açılmasına gerek görürse dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderecek. Eminağaoğlu, birinci sınıf hakim olduğu için yargılama, Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinde yapılacak.



Eminağaoğlu hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında ise bir kez ''meslekten ihraç'', iki kez ''yer değiştirme'' cezası istenmişti. Eminağaoğlu, bu istemleri karara bağlayacak olan HSYK'ya da 143 sayfalık savunmasını sunmuştu.