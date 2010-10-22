Eminağaoğlu, HSYK seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurdu

T24 - Eski YARSAV Başkanı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, HSYK üyeliği seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

Eminağaoğlu, Yargıtay'daki İlhan Cihaner'in duruşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eminağaoğlu, "HSYK seçimlerinin tam kanunsuzluk gerekçesiyle iptalini talep ettiğini" belirtti.

Seçimlerin adli ve idari yargı yönünden Türkiye genelinde iptal edilmesi gerektiğini kaydeden Eminağaoğlu, "Ortada açık bir maddi vaka vardır. Bir karine hali vardır. Seçimden günler öncesinde varolduğu iddia edilen ve yalanlanan bir liste, bütünlük içerisinde sandıktan bir liste halinde çıkmıştır. Bu asla gözardı edilemez maddi gerçekliktir" iddiasında bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun bu durumu değerlendireceğini belirten Eminağaoğlu, iptalin zorunlu olduğunu savundu.



Adalet Bakanlığı liste mi hazırladı?

Adli ve idari yargıda yapılan HSYK üyelik seçiminde Adalet Bakanlığı'nın liste hazırlayarak sonucu etkilediği iddiası tartışmalara neden olmuştu.

Şimdi bu iddia Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde.

Eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, seçimin adil yapılmadığı, hakim ve savcılara baskı uygulandığı gerekçesi ile seçimin iptalini istedi.

Yüksek Seçim Kurulu bu iddiayı değerlendirecek, haklı bulursa seçimin iptali gündeme gelebilecek.



