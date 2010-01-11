Eminağaoğlu 5 ay 11 gün dinlenmiş...

T24-

Savcılıktan Eminağaoğlu'na gönderilen tebligatta iş ve cep telefonlarının dinlendiği ancak delil elde edilemediği için telefon kayıtlarının imha edildiği bilgisi de yer alıyor.Tebligatta Eminağaoğlu'nun Yargıtay Başsavcılığı'nda iş telefonunun 5 ay 11 gün, cep telefonunun ise 6 ay boyunca dinlendiği belirtiliyor.Dinleme talebinin Adalet Başmüfettişliği'nden geldiği, bu kapsamda 3 ayrı mahkemeden 3 ayrı dinleme kararı alındığı da yer alıyor.Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılardan "Ercan Şafak" imzalı tebligatta 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Eminağaoğlu hakkındaki bütün telefon dinleme kayıtlarının imha edildiği de yer alıyor.