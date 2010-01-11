Eminağaoğlu 5 ay 11 gün dinlenmiş...

T24- Ergenekon davasında savcılık eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'na takipsizlik kararı verdi. Telefon dinleme kayıtları imha edildi.
Savcılıktan Eminağaoğlu'na gönderilen tebligatta iş ve cep telefonlarının dinlendiği ancak delil elde edilemediği için telefon kayıtlarının imha edildiği bilgisi de yer alıyor.
Tebligatta Eminağaoğlu'nun Yargıtay Başsavcılığı'nda iş telefonunun 5 ay 11 gün, cep telefonunun ise 6 ay boyunca dinlendiği belirtiliyor.
Dinleme talebinin Adalet Başmüfettişliği'nden geldiği, bu kapsamda 3 ayrı mahkemeden 3 ayrı dinleme kararı alındığı da yer alıyor.
Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılardan "Ercan Şafak" imzalı tebligatta 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Eminağaoğlu hakkındaki bütün telefon dinleme kayıtlarının imha edildiği de yer alıyor.