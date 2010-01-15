Eminağaoğlu: "Müfettişler soruşturulsun"

T24 - Danıştay, "Adalet Bakanlığı müfettişleri de soruşturulabilir" dedi; eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu harekete geçti. Eminağaoğlu, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri hakkında adli ve disiplin soruşturması açılması için Yargıtay'a başvurdu.





Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu Yargıtay'a verdiği dilekçede, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları, birinci sınıf müfettiş ve başmüfettişlerin adli ve disiplin yönünden soruşturulmasını istedi.



Gerekçesi, Danıştay 5. Daire'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından müfettişlerin soruşturulması için engel kalmaması.



Danıştay, hakim ve savcılar için dinleme kararları alan müfettişler için Adalet Bakanlığı'nın soruşturma izni vermemesini hukuka aykırı bulmuştu.



Yasaya göre müfettişlerin adli soruşturmasını Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu, disiplin soruşturmasını ise Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu yapacak.