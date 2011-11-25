Emin Çölaşan'a Gülen sorgusu



T24 - Gazeteci Emin Çölaşan, Fethullah Gülen'in kendisine gönderdiği mektubu köşesinde yayınladığı gerekçesiyle ifade verdi.





Gazeteci Emin Çölaşan, Fethullah Gülen'in kendisine gönderdiği mektubu köşesinde yayınlayarak, ''haberleşmenin gizliliğini ihlal ettiği'' iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında talimatla ifade verdi.



Çölaşan'ın ifadesini, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Nadi Türkaslan aldı. İfade işlemi, yaklaşık yarım saat sürdü.



Fethullah Gülen'in avukatları, kendisine gönderilen mektubu köşesinde yayınlaması nedeniyle Emin Çölaşan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.









