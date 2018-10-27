Emin Çölaşan: Vay be, helal olsun vallaha bu uyanık hırsızlara!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye'nin katılımıyla bugün İstanbul'da gerçekleşecek Suriye zirvesini köşesine taşıdı. Öte yandan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini yorumlayan Çölaşan, "Suudilerin üzerinde somut, tutarlı bir baskı oluşturamadık, ağırlık koyamadık. Üstelik herifler kuyunun aranmasına izin vermiyor…Ve onlar katili veya katilleri, cesedin nerede olduğunu bilmiyor! Vay be, helal olsun vallaha bu uyanık hırsızlara!" değerlendirmesinde bulundu.

"Biz kaybettik, hem de çok şey"

İstanbul'daki dörtlü zirveyi köşesine taşıyan Çölaşan, Türkiye'nin Suriye meselesinde büyük zarara uğradını savunarak, "Biz bu Suriye olayında ne yaptık? Ne kazandık, ne kaybettik? Kazancımız varsa nedir, kaybımız varsa nedir?Aslında bu soruların yanıtını hepimiz biliyoruz. Biz kaybettik, hem de çok şey kaybettik. Hem maddi hem de manevi olarak çok büyük zarara uğradık" dedi.

Suudiler yalancı, sahtekâr bir devlet

Suudi İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'yı hatırlatan yazar, "Sevgili okurlarım, dünya üzerinde bu Suudiler kadar yalancı, sahtekâr bir devlet olamaz. Hem de bunlar hırsızdır, katildir… Dinimizi sapkın Vahabi mezhebiyle yozlaştıran yine bunlardır. Korsan devlettir…Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı konsolosluk binasında tuzağa düşürüp öldüren yine bunlar. Olayın konsoloslukta işlenen bir cinayet olduğunu itiraf etmek zorunda kaldılar. Suudilerin üzerinde somut, tutarlı bir baskı oluşturamadık, ağırlık koyamadık. Üstelik herifler kuyunun aranmasına izin vermiyor…Yüzsüzlüğün, küstahlığın ancak bu kadarı olabilir… Ve onlar katili veya katilleri, cesedin nerede olduğunu bilmiyor! Vay be, helal olsun vallaha bu uyanık hırsızlara!" diye yazdı.

Emin Çölaşan'ın "Evet, biz ne kazandık? Kârda mıyız yoksa büyük zararda mı?" başlığıyla (27 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz