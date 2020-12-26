Emin Çölaşan: Recep Bey'in yediğine içtiğine dikkat ediyor, her şeyi o düzenliyor

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun “unvanını ticari kazanca alet ettiğini” söyleyerek eleştirilerde bulundu. Saraçoğlu’nun aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olduğunu belirten Çölaşan, “Recep Bey'in yediğine içtiğine dikkat ediyor, her şeyi o düzenliyor” dedi.

“Çeşitli mağazaları ve internet siteleri var. 1949 doğumlu mikrobiyoloji uzmanı, kimyager.Bitkiler ve şifalı otlar konusunda uzman imiş!.. Yani akademik unvanını ekleyerek ticaret ve para kazanma yolu olarak kullanıyor. İşi iyice büyütmüş, bayilikler de veriyor” diyen Çölaşan sözlerinin devamında da şunları kaydetti:

Sevgili okurlarım, siz de “prof saracoğlu” markalı ürünleri tüketin! Akademik unvanını ticarette kullanıyor olmasını falan hiç dikkate almayın. Sakın ola ki “Bu yaptığı ayıp değil mi, yakışıyor mu” diye sormayın!.. Çünkü sorarsanız ayıp olur!

Hocamız paraya para demesin ki, kazandığı moralle Recep Bey'e en etkili karışımları hazırlasın, kremleri versin, bakımını yapsın ve onun sağlığını iyi korusun. Dünya liderimiz bize lâzım. Şimdi açın bir ton balığı konservesi, hocamızın özel kremini göz çevrenize sürün, eşek sütü sabunla ellerinizi yıkayın ve üzerine bir fincan testere gözlü aslan pençesi çayı için… Bay Saraçoğlu akademik unvanını, Saray'ı ve siyasi forsunu kullanıp ticaret yapsın, para kazansın, yeter ki dünyaya yön veren liderimiz Recep Bey sağlıklı kalsın! Burası Türkiye abicim!

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