Emin Çölaşan: Milyonlarca lira topladığı kesin olan Recep Bey rakamı niçin açıklamıyor?

Sözcü yazarı Emin Çölaşan yazısında 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylarının halktan topladığı paraları gündeme getirerek, miktarların açıklanmadığına dikkat çekti. Yazar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca lira topladığının kesin olduğunu vurgulayarak , "Sen ortalığa çıkıp yasal hakkın olan bağışları (az veya çok) toplayacaksın ama bunun hesabını kamuoyuna açıklamayacaksın! Efendim Yüksek Seçim Kurulu zamanı gelince açıklayacakmış… Niye onların açıklamasını bekliyorsunuz? Siz niçin açıklamıyorsunuz? 26 milyon topladığı iddia edilen Muharrem İnce niçin suskun? 6 milyon topladığı iddia edilen Meral Akşener niçin suskun? Ve belki çok daha önemlisi, milyonlarca lira topladığı kesin olan Recep Bey bu rakamı niçin açıklamıyor?" diye yazdı.

Çölaşan'ın "Kim kaç para topladı?.. Hesabı nerede?" başlığıyla (31 Temmuz 2018) yayımlanan yazısı şu şekilde :

"Sevgili okurlarım, 24 Haziran seçimlerini geride bırakalı yaklaşık altı hafta geçti.

İlgili yasalar, cumhurbaşkanlığına aday olanlara parasal bir hak veriyor. Cumhurbaşkanlığına soyunan her adayın halktan para toplama hakkı var. Bu miktar kişi başına yaklaşık 14 bin lira ile sınırlı.Yani herhangi bir kimse “Benim içimden geldi, param da var…Falanca adaya cebimden 200 bin lira bağışlıyorum” deme hakkına sahip değil.

Son seçimde kimlerin ne miktarda bağış yaptığı meçhul!

Bilinmiyor.

Adaylara yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, şirketlerden ve Türk uyruğunda olmayan kişilerden bağış verilmesi yasak.

Bu yasal hak partileri adına seçime giren bütün cumhurbaşkanı adayları için geçerliydi.

-Recep Tayyip Erdoğan.

-Muharrem İnce.

-Meral Akşener.

-Selahattin Demirtaş.

-Doğu Perinçek.

-Ve Temel Karamollaoğlu.

Bağış toplayacak adayların banka hesap numaraları kamuoyuna açıklandı ve isteyen herkes az veya çok kendi adına bağışta bulundu.

En çok bağışı Recep Bey'in topladığı kesin.

İsteyenler hiçbir korkuya kapılmadan ona bağış yaptı.

Hiçbirinin aklına “Şimdi cumhurbaşkanımızın adına para yatırırsam bu işlem günün birinde açığa çıkar ve bana hesabı sorulur” gibi kuşkular gelmedi.

Ama ötekiler için, özellikle de cezaevinde yatmakta olan Selahattin Demirtaş için mutlaka gelmiş olmalıdır.

Peki ama adayların hesaplarına ne kadar para yatırıldı?

Bunun hesabını bugüne kadar ne Recep Bey verdi, ne de öteki adaylardan herhangi biri…

Bu sorunun yanıtını istediğiniz zaman karşınıza bütün adaylardan büyük bir sessizlik çıkıyor.

Ancak bu konuda birkaç hafta önce Dünya Gazetesi'nde bir haber yer aldı…

Verilen yuvarlak rakamlar şöyle idi:

-Muharrem İnce: 143 bin kişi, toplam 26 milyon lira.

-Meral Akşener: 16 bin kişi, toplam 6 milyon lira.

-Temel Karamollaoğlu: 2.500 kişi, toplam 800 bin lira.

-Selahattin Demirtaş: 3 bin kişi, toplam 500 bin lira.

-Doğu Perinçek: Bin kişi, toplam 300 bin lira.

Bu rakamların ne ölçüde doğru olduğunu bilemiyorum. Ancak bugün itibarıyla eldeki tek verimiz bu!

Bu listede Recep Tayyip Erdoğan'ın adı yer almıyordu. Üstelik kaç para toplandığı da açıklanmıyordu.

Nedeni bilinmiyor.

Hiç kuşkunuz olmasın, en büyük bağışı o topladı.

Belki yüz milyonlarca lira.

Kafadan söylüyorum, diyelim ki 500 milyon lira…

Beyefendinin seçim harcamalarının çok büyük bir bölümünün zaten devlettarafından karşılandığını unutmayalım.

Ulaşım giderleri, güvenlik giderleri, makam araçları vesaire…

Say sayabildiğin kadar!

Gerek Recep Bey ve gerekse öteki adayların hiçbiri, ne kadar bağış aldıklarını bugüne kadar açıklama zahmetine katlanmadılar.

Burada bir şeyi daha unutmayalım…

Toplanan bu paraların harcanmayan, elde kalan miktarı olduğu takdirde, Hazine'ye gelir kaydediliyor.

Sevgili okurlarım, parasal konular son derece ciddi bir iştir.

Sen ortalığa çıkıp yasal hakkın olan bağışları (az veya çok) toplayacaksın ama bunun hesabını kamuoyuna açıklamayacaksın!

Olacak şey değildir.

Efendim Yüksek Seçim Kurulu zamanı gelince açıklayacakmış…

Niye onların açıklamasını bekliyorsunuz?

Siz niçin açıklamıyorsunuz?

26 milyon topladığı iddia edilen Muharrem İnce niçin suskun?

6 milyon topladığı iddia edilen Meral Akşener niçin suskun?

Ve belki çok daha önemlisi, milyonlarca lira topladığı kesin olan Recep Bey bu rakamı niçin açıklamıyor?

Onların hiçbirine “Bu paraları topladıktan sonra nerelere harcadınız?” diye sorma yetkisine biz sıradan vatandaşlar elbette sahip değiliz.

İstedikleri gibi harcamışlardır, güle güle harcamış olsunlar!..

Yeter ki bizi daha fazla merakta bırakmasınlar!..

Beklentimiz sadece kaç para toplamış olduklarını öğrenmektir.

Unutmayalım, demokratik ülkelerde bu konuma gelmiş olanlar, halka her kuruşun hesabını vermekle yükümlüdür…

Zira o paralar son kuruşuna kadar halkın parasıdır, halkın gönülden kopan bağışlarıdır.

Gizlemeye gerek yok! "