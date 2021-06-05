Emin Çölaşan: Kardeşim bırakın artık bu masalları; Abdülhamit acaba Filyos'un adını duymuş muydu, nerede olduğunu bilir miydi?

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün duyurduğu Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfine ilişkin kaleme aldığı yazısında, Fİlyos limanıyla ilgili medyada yer alan bazı haberlere tepki gösterdi.

"Filyos limanı konusunda ortaya çok ama çok ilginç bir iddia attılar. 'Bu liman Abdülhamit'in en büyük hülyası imiş ve bunu yerine getirmek bu iktidara nasip olmuş!' Bu gibi palavralardan, böyle yalanlardan nasıl medet umarlar, aklın alacağı şey değildir" diyen Çölaşan, devamında şunları kaydetti:

"Abdülhamit Osmanlı'yı tam 33 yıl boyunca İstanbul Yıldız'daki sarayından yönetti. Cuma namazları ve Topkapı Sarayı'nda yılda iki kez yaptığı Hırka-i Şerif ziyaretleri dışında bir gün olsun sarayından dışarıya adımını atmadı, atamadı. Olayı bilmeyenler sorabilir. Nasıl olur, koskoca padişah 33 yıl boyunca sarayından dışarıya hiç çıkmamış olur mu? Evet, hiç çıkmadı… Çünkü vehimli ve korkaktı. Öldürülmekten, darbeyle devrilmekten korkardı. Amcası olan padişah Abdülaziz'in (donanmanın da katkısıyla) darbeyle devrilmesini bir an için bile unutmamıştı.

Şimdi bizim yandaş medyaya bakarsanız Filyos limanı Abdülhamit'in en büyük hülyası imiş, dünkü açılışla birlikte onun bu büyük hülyası gerçekleşmiş! Kardeşim bırakın artık bu masalları, bu yutturmacaları bir yana… Abdülhamit acaba Filyos'un adını duymuş muydu, Filyos'un nerede olduğunu bilir miydi? Madem Filyos limanını hayal edermiş, o halde Samsun, Trabzon, Sinop gibi Karadeniz kentlerine liman yaptırmayı acaba niçin düşlememişti!"

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