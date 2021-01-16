Emin Çölaşan: Bugüne kadar Çin'e ve eğer varsa başka aşılara toplam kaç para ödedik; peşin mi, veresiye mi?

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugünkü yazısında Türkiye’nin Çinli şirket Sinovac’tan satın aldığı Koronavirüs aşılarına ilişkin hükûmete sorular yöneltti. “Bugüne kadar Çin'e ve eğer varsa başka aşılara toplam kaç para ödedik; peşin mi, veresiye mi?” diye soran Çölaşan ayrıca, “Çin'den ithal edilen aşı kaç dozdur, ne kadarı gelmiştir? Aşılarda kazık mı yedik, yoksa kelepir mi düşürdük? Çin firmasının Türkiye'de temsilcisi varsa kimdir, bu ticaretten ne kadar komisyon alacaktır?” sorularını sıraladı.

“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ya ayakta uyuyor, ya da işine gelmediği için bu basit sorulara bile yanıt veremiyor” diyen Çölaşan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aşılanmasını saatlerce ekranlarda veren medyayı da eleştirerek sözlerine şöyle devam etti:

“Önceki akşam tanık olduğumuz ve saatlerce süren şu rezalet canlı yayınlar konusunda siyasetçilerden çok, o yandaş ve yalaka televizyon kanallarının sahiplerine ve emir kulu yöneticilerine kızıyorum. Onlar ‘Yayıncılık (!)’ adına gazeteciliğin dibine dinamit koyup patlatan sorumsuzlardır, ne desek azdır.”

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