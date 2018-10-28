Emin Çölaşan: Bizim Recep Bey Anıtkabir'de boy gösterecek mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle her yıl Ankara'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "On binlerce Cumhuriyet sevdalısı, yarın yine Anıtkabir'i dolduracak, bizim Recep Bey orada boy gösterecek mi?" diye sordu.

Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nun İstanbul'da gerçekleştirilecek olmasına tepki gösteren Emin Çölaşan, "Ve bütün siyasi partilerin boykot ettiği bu bayram gününü, sadece adamlarından ve kendi yandaşlarından oluşan bir toplulukla, kendince kutlamış olacak! Gerçek kutlamalar ise Ankara'da yapılacak. On binlerce Cumhuriyet sevdalısı, yarın yine Anıtkabir'i dolduracak, bizim Recep Bey orada boy gösterecek mi?" diye yazdı.

Emin Çölaşan'ın "Bir Cumhuriyet Bayramı ki!.." başlığıyla (28 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz