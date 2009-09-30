Emin Arslan'ın tutukluluğuna itiraz

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'ın, İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanmasına itiraz edildi.

Arslan'ın avukatı Zuhal Çakıroğlu tarafından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine verilen dilekçede, Arslan'ın tutukluluğuna itiraz edilerek, serbest bırakılması istendi.

Nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılan Arslan ile 4. sınıf emniyet müdürleri Murat Nemutlu ve Mustafa Aral hakkında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in itirazı üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince yakalama kararı çıkarılmıştı. Arslan, Nemutlu ve Aral, haklarında çıkarılan bu kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.