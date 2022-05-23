Emin Alper, Cannes'da Çiğdem Mater’i andı: Bugün burada bizimle değil çünkü saçma ve müsamere gibi bir dava sonucunda hapse atıldı

Yönetmen Emin Alper, 75. Cannes Film Festivali'deki "Kurak Günler" filminin dünya prömiyerinde Gezi davasında 18 yıla mahkûm olan Çiğdem Mater'i andı. Alper, "Bugün burada bizimle değil çünkü saçma ve müsamere gibi bir dava sonucunda hapse atıldı. Bizimle değil ama bizim aklımız ve kalbimiz onunla" diye konuştu.

Yönetmen Emin Alper, "Kurak Günler" filminin Dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 75. Cannes Film Festivali'nde konuştu. Alper, Gezi Davası’nda 18 yıla mahkûm olduktan sonra tutuklanarak cezaevine giren Çiğdem Mater'i andı. Alper şöyle konuştu:

“Burada olmaktan çok mutluyuz. Yapımcılarıma, ortak yapımcılarıma, şahane ekibime teşekkür etmek istiyorum. Ve şimdi burada olmayan meslektaşlarımızdan, filmimizin yardımcı yapımcılarından olan Çiğdem Mater’e de teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada bizimle değil çünkü saçma ve müsamere gibi bir dava sonucunda hapse atıldı. Bizimle değil ama bizim aklımız ve kalbimiz onunla. Teşekkürler.”

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