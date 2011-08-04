-EMİLY FIRTINASI SAİNT-DOMİNGUE (A.A) - 04.08.2011 - Dominik Cumhuriyeti'nde, Emily tropikal fırtınasının neden olduğu şiddetli yağmurların neden olabileceği sel tehlikesine karşı 1647 kişi tahliye edildi. Acil operasyonlar merkezinden yapılan açıklamada, tahliye edilen bu kişilerden 642'sinin resmi binalara, 1005 kişinin ise diğer aile bireyleri veya arkadaşlarının yanına sığındığını belirtildi. Tahliye işleminin çoğunun, fırtınadan en çok etkilenen güney kesiminde düzenlendiği kaydedildi. Haiti'de de yetkililer ülke çapında kırmızı alarm durumuna geçti ve risk altındaki bölgelerde yaşayanlara buraları terk etmeleri çağrısında bulundu.