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Spor

Emile Mpenza bonservissiz gitti

03 Eylül 2008 03:00


Belçika'nın deneyimli forveti Emile Mpenza, Plymouth'a transfer oldu. Belçikalı forvet oyuncusu Emile Mpenza, Championship ekiplerinden Plymouth'a transfer olarak bir yıllık sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon Manchester City forması giyen 30 yaşındaki oyuncunu için bonservis bedeli ödenmedi. Plymouth'un menajeri Paul Sturrock, bu transferle kadrolarını güçlendirdiklerini ve takıma deneyim kattıklarını dile getirirken, böyle bir transferi gerçekleştirmelerine inanamadıklarını belirtti.

Emile Mpenza, geçtiğimiz sezon Manchester City'de 25 maçta sadece beş gol atabilmişti.

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