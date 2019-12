-EMI 4,1 milyar dolara satıldı NEW YORK (A.A) - 12.11.2011 - İngiliz müzik yapım ve yayın şirketi Electric and Musical Industries (EMI), iki parça halinde 4,1 milyar dolara satıldı. Amerikalı Citigroup'a ait EMI'nın müzik yapım bölümünü, müzik, televizyon, telekomünikasyon ve internet sektöründe faaliyet gösteren Fransız medya grubu Vivendi bünyesindeki Universal Music Group 1,9 milyar dolara, yayın şirketi bölümünü ise Sony/ATV başkanlığındaki konsorsiyum 2,2 milyar dolara satın aldı. Universal Music Group ve Sony/ATV Music Publishing başkanlığındaki konsorsiyum, yaklaşık 5 ay süren yoğun görüşmelerden sonra rakipleri Warner Music Group ve BMG karşısında zafere ulaştılar. EMI'yi 2007'de 6,8 milyar dolara satın alan özel sermaye şirketi Terra Firma, bu satın alma için Citigroup'tan 4,2 milyar dolar borçlanmış, ancak bu borcunu ödeyemeyince Citigroup EMI'nin kontrolünü ele geçirmişti. Citigroup, Haziran ayında EMI'yi satılığa çıkarmıştı. Sony ve Michael Jackson'ın 1995 yılında yarı yarıya ortak olduğu Sony/ATV Music Publishing şirketinin, konsorsiyumda yüzde 38 paya sahip olduğu, konsorsiyumda ayrıca Blackstone Group, Abu Dhabi'den Mubadala Development ve Raine Group şirketlerinin bulunduğu belirtildi. Universal Music Group'un Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Lucian Grainge yaptığı açıklamada, ''Bir İngiliz olarak benim için EMI, onunla büyüdüğüm seçkin bir müzik şirketi. Sanatçıları ve müzikleri bana gençlik yıllarımı anımsatıyor'' dedi. Ünlü İngiliz müzik grubu Beatles'ın müzik kayıtlarını yaptığı Abbey Road Stüdyoları'nın, ''İngiliz kültürünün sembolü'' olarak açık kalacağını ifade eden Grainge, ''Universal Music Group, EMI'nin kültürel mirasını ve sanatçı çeşitliliğini koruyacağız ve gelecekte şirketin varlıklarını büyütmek için sanatçılarına ve çalışanlarına yatırım yapacağız'' diye konuştu. -Anlaşmaların onaylanması- Universal Music Group'un kayıtlı müzik sektöründe küresel piyasada en büyük paya sahip olması ve Sony/ATV'nin yayıncılıkta bir numaraya yerleşecek olması nedeniyle her iki anlaşmanın da Avrupa, ABD, Japonya ve Avustralya'da düzenleyici kurumlar tarafından büyük bir titizlikle incelenmesi bekleniyor. Anlaşmaların onaylanması halinde Universal Music Group küresel müzik piyasasının yüzde 36'sını, dünyanın en büyük müzik piyasası ABD'de ise yüzde 39'unu kontrol altına alacak. Düzenleyici kurumlar için daha fazla kaygı verici durum şirketin Avrupa müzik piyasasındaki payının yüzde 50'yi aşacak olması. Universal Music Group şu anda ABD müzik piyasasının yüzde 30'unu, EMI yüzde 9'unu, Sony yüzde 29'unu ve Warner Music yüzde 19'unu kontrol ediyor. Şu anda 3 milyon kadar şarkının telif hakkını elinde bulunduran Sony/ATV, müzik yayıncılığında dördüncü sıradan ilk sıraya çıkacak. Avrupa'da bağımsız müzik şirketlerini temsil eden ticari kuruluş Impala, iki anlaşmanın da onaylanmaması için çaba göstereceğini açıkladı. Impala, anlaşmaların onaylanmasının Universal Music Group ve Sony/ATV'ye, sanatçılar ve müzik dağıtımcıları üzerinde aşırı müzakere gücü olanağı yaratacağını bildirdi. Universal Music Group, düzenleyici kurumları yatıştırmak için 500 milyon dolardan fazla varlığını satmayı önerdi, ancak Impala bunun yeterli olmadığını kaydetti. Bazı kesimler ise müzik endüstrisinin 10 yıl önceye göre daha zayıf ve daha parçalı olduğunu, bu yüzden yetenekli sanatçıları korumak ve desteklemek için güçlü şirketlerin yardımı gerektiğini savunarak, müzik satışlarının birlikte yüzde 80'ini kontrol eden iTunes, Google ve Amazon gibi güçlü dağıtımcıların yükselişine dikkat çekiyorlar. Vivendi CEO'su Jean-Bernard Levy, ''anlaşmanın 10 ay içinde imzalanacağından emin olduğunu'' söyledi. -''Kanında müzik akan insanlar''- Universal Music Group'un EMI'nin müzik yapım bölümünü satın almasına olumlu bakanlardan biri efsanevi rock grubu Rolling Stones'un solisti Mick Jagger oldu. Jagger, duygularını, ''Bu çok olumlu gelişme ve EMI'nin bir kez daha kanında müzik akan insanların eline geçecek olmasından bilhassa memnunum'' diyerek dile getirdi. Efsanevi müzik grubu Beatles başta olmak üzere Pink Floyd ve Coldplay gibi grupların yanı sıra Quenn ve Katy Perry gibi sanatçıların yayın haklarını elinde bulunduran EMI'nin geçmişi 1897 yılına dayanıyor. 1897 yılında merkezi Londra'da bulunan ''The Gramophone Company'' olarak bilinen şirket 1931 yılında ''Columbia Gramophone Company'' ile birleşerek Electric and Musical Industries (EMI) adını aldı. EMI, 1931 yılında ünlü kayıt stüdyosu Abbey Road'u açtı. EMI, 1940 ve 1950 yıllarında Amerikalı film ve kayıt şirketi MGM, Paramount Record Corporation ve Mercury Record Corporation ile Avrupa lisans anlaşmalarına imza attı. Frank Sinatra ve Nat 'King' Cole gibi sanatçıların bulunduğu Amerika'nın en büyüklerinden müzik şirketi Capitol Records'ı satın aldı. Japonya'da 1960 yılının başında Toshiba ile ortak kayıt şirketi kuran EMI'nin muhtemelen tarihindeki en iyi karar 1962 yılında Beatles ile anlaşma yapmasıydı. Pink Floyd ile 1967 yılında yollarını birleştiren EMI, 1969 yılında Keith Prowse Music Publishing ve Central Songs şirketlerini bünyesine dahil etti. Daha sonra müzik yayın şirketleri Screen Gems ve Colgems'in yanı sıra kayıt şirketi Liberty/United Artists'i satın alan ve 1972 yılında Queen ile anlaşan EMI, ilk cd kaydını 1983 yılında piyasaya sürdü. EMI, 1990'lı yıllarda kayıt şirketleri Chrysalis Records, Virgin Music Group, Sparrow Records ve Intercord'u satın aldı, bünyesindeki müzik gruplarına 1996 yılında Spice Girls'ü ekledi. EMI ile çalışanlar arasında Rolling Stones, The Beach Boys, Iron Maiden, Duran Duran, Maria Callas, Tina Turner, Kylie Minogue, Red Hot Chili Peppers ve David Bowie gibi isimler bulunuyor.