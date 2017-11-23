Emet'te fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Emet ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda, Azerbaycan ve Özbekistan uyruklu 2 kadın ile 5 erkek gözaltına alındı.

Emet İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler yaklaşık 3 aydır sürdürdükleri çalışmalar sonucunda Uşak ili ile Kütahya\'nın Emet, Gediz ve Hisarcık ilçelerinde eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptıkları iddiasıyla Özbekistan uyruklu A.K. ve Azerbeycan uyruklu L.Z. adlı 2 kadın ile bu kadınlara fuhuş yapmaları için yer temin ettikleri ve aracı oldukları iddiasıyla R.C., M.D., A.Y.Ö., İ.K. ve E.E. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelilerin sorgulamaları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.



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