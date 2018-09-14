Emery'den Mesut Özil yalanlaması

Arsenal'de bu sezon başa geçen Unai Emery ile Mesut Özil'in arasının problemli olduğu şeklinde çıkan haberler İngiliz basınında geniş yer bulmuştu. Arsenal menajeri Emery çıkan bu haberleri yalanladı.

İngiliz basını Arsenal'de teknik direktör Unai Emery ile takımın yıldızlarından Mesut Özil arasında problem olduğunu yazsa da, Topçular'ın teknik direktörü Emery bu haberlerin geçeği yansıtmadığını söyledi:

"Mesut'la çok iyi bir ilişkim var. Profesyonel olarak kendisini en iyi performansını göstermesi ve "bize elinden gelenin en iyisini vermesi için zorluyorum. Gazetede Mesut'u Manchester City maçında sahaya sürmediğim yazıldı, bu doğru değil. Bu konuda açıklama yapmak için en iyi zaman bu, Mesut'la iyi bir ilişkim var, yazılanlar doğru değil. Pozitif bir şekilde çalışıyoruz"

Emery, son iki haftada alınan galibiyetler ve hafta sonu oynanacak Newcastle United maçıyla ilgili görüşlerini de dile getirdi:

"Bir yapılanma sürecinden geçiyoruz ve bu süreçte galibiyet almak çok önemli. Cumartesi günü Newcastle karşısında da gelişmeye ve yeni fikirler bulmaya çalışacağız. Ben, sahaya kişiliğimizi yansıtmaya ve rakibe oyunumuzu kabul ettirmeye devam etmemizi istiyorum. Bunu o an sahaya çıkmaya hazır 11 oyuncumla yapmaya çalışıyoruz. Sahada galibiyeti ararken performansıyla bizi galibiyete götürecek oyunculara ihtiyacımız var. Son iki maçtaki galibiyetlerden dolayı çok mutluyum. Tüm oyuncularımı, ister 1 dakika , ister 90 dakika oynasın, hazır ve ve takıma katkı sağlayacak seviyede tutmaya çalışıyorum"