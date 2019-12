-EMERY TEMKİNLİ KONUŞTU BURSA (A.A) - 13.09.2010 - Valencia Teknik Direktörü Unai Emery, ''Bursaspor tanınmış bir takım değil ama ortada Türk futbolu gerçeği var'' Dedi. Emery, takımının yarın akşam UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bursaspor ile yapacağı maç öncesi, karşılaşmanın oynanacağı statta düzenlediği basın toplantısında, Bursaspor'u tanımaya başladıklarını ve yarın akşamki karşılaşma için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. ''Herhangi bir takım hangi ligde şampiyon olursa olsun, belli bir düzeyde olduğunu gösterir'' diyen Emery, Bursaspor'un da Türkiye Ligi şampiyonu olduğunu ve UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında direkt oynama hakkı elde ettiğini anımsattı. Emery, yarın akşam kendilerini çok zorlu karşılaşmanın beklediğinin bilincinde olduklarını anlatarak, ''Bursaspor tanınmış bir takım değil ama ortada Türk futbolu gerçeği var. Bursaspor'a geçen yılki şampiyonluktan ötürü duyduğumuz saygı büyük. Bu yüzden rakibimizi tanımaya çalışıyoruz. Giderek de daha fazla tanıyoruz'' diye konuştu. Takımda bazı oyuncularının sakatlık sorunu yaşadığını vurgulayan Emery, buna karşın sahaya çıkacak 11 futbolcunun takıma en fazla katkı sağlayacak oyuncular olacağını, kendisinin de bu konuda tüm oyuncularına büyük güven duyduğunu belirtti. Emery, bir gazetecinin, ''Fenerbahçeli Guiza hiç Valencia'nın gündeminde oldu mu'' sorusuna, ''Guiza çok iyi özelliklere sahip, bütün büyük takım teknik heyet ve yöneticilerinin takımlarında görmek istediği bir oyuncu. Bu yıl kendisiyle kontrat imzalayamadık ama imzalanabilirdi de'' yanıtını verdi. ''Bursaspor'da özel önlem alacağınız oyuncu var mı'' sorusu üzerine Emery, ''Bizim Bursaspor'a karşı tek bir oyuncu değil, tüm takım oyununu durdurmaya yönelik önlemlerimiz olacak. Bursaspor takım oyununu sahaya iyi yansıtan bir takım. Biz de bunu gözeterek bazı önlemler aldık'' değerlendirmesinde bulundu. ''Nasıl bir maç bekliyorsunuz. Bursaspor mu kapanıp sizi bekleyecek, siz mi kapanacaksınız'' sorusuna Emery, ''Bursaspor'un belli bir stili var. Futbolu biliyorlar ve önde baskı kurmaya çalışıyorlar. Fiziki olarak güçlü ve hazırlar'' yanıtını verirken, ''Antrenör olarak yarın hayatınızın en önemli maçına Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkacaksınız. Yarınki maçta bununla baş edebilecek misiniz'' sorusuna da şu yanıtı verdi: ''Antrenörlük hayatındaki ilk Şampiyonlar Ligi maçım. Valencia ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde birlikte birçok maç oynamayı hedefliyoruz. Çok sihirli bir an. Sanıyorum sadece benim için değil Valencia için çalışan herkes için büyülü bir an. Şampiyonlar Ligi'ne girdik ve burada da hedefimiz mümkün olduğunca ileriye gitmek. Yarın nasıl bir maç olacağını kestirmek mümkün değil.''