Emerson Milan'dan ayrıldı



Brezilyalı oyuncu Emerson, Milano ekibiyle yollarını ayırdı.





İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Emerson, kulübüyle sözleşmesini feshetti.



Milan kulübünden yapılan açıklamaya göre, Emerson'un kişisel nedenlerden ötürü sözleşmesinin feshini istediği ve Brezilyalı futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.



Milan takımına 2007 yılında Real Madrid'den transfer olan fakat ilk 11'de yer almayı başaramayan Emerson, 11'i bu sezondaki lig maçları olmak üzere, iki yılda toplam 39 maçta forma giyebildi.



33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu , daha önce İtalya'da Roma ve Juventus takımlarında da forma giymişti.



