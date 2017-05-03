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EMEP MYK üyesi Levent Tüzel hakkında yakalama kararı

Tüzel 10 Ekim davasını izlemek için gittiği Ankara Adliyesi Talimat Bürosunda SEGBİS aracılığıyla ifade verdi

03 Mayıs 2017 19:21

Diyarbakır Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında  EMEP MYK üyesi Levent Tüzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tüzel 10 Ekim davasını izlemek için gittiği Ankara Adliyesi Talimat Bürosunda SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

HDP eski İstanbul Milletvekili ve şimdi EMEP MYK Üyesi olan Levent Tüzel hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama ve getirme kararı çıkardı. Çıkartılan karar doğrultusunda Tüzel’in İstanbul’da eski oturduğu eve polisler gitti. Tüzel ise 10 Ekim katliamı davasını takip etmek için Ankara’daydı. Hakkındaki soruşturmayı öğrenen Tüzel, Ankara Adliyesi Talimat Bürosu’nda SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. Savcının kararı bekleniyor.

Eski HDP Milletvekili Esat Canan hakkında da aynı soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.  Canan savcılık ifadesinden sonra mahkemeye sevk edilirken, savcı Canan hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. 

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