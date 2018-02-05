EMEP İl Başkanı tutuklandı

Bursa'da Afrin harekâtına karşı barış çağrısı yaptığı için gözaltına alınan Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Hasan Özaydın tutuklandı. Özaydın ile birlikte 2 Şubat'ta gözaltına alınanBursa Muhalif Editörü Ozan Kaplanoğlu ise serbest bırakıldı.

Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı barış çağrısı yapan Bursa EMEP İl Başkanı Hasan Özaydın’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi 2 Şubat günü sabah saatlerinde düzenlenen evlerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alınmıştı.

Evrensel'de yer alan habere göre 3 Şubat günü gözaltına alınanlardan 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. EMEP İl Başkanı Hasan Özaydın ile Bursa Muhalif Editörü Ozan Kaplanoğlu ise bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme, EMEP İl Başkanı Hasan Özaydın’ın tutuklanmasına karar verdi. Bursa Muhalif Editörü Ozan Kaplanoğlu ise serbest bırakıldı.