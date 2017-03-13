EMEP Genel Başkanı’ndan işçilere ziyaret

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan İzmir’in Sarnıç ilçesinde ev ziyaretinde bulundu. Metal, mobilya ve kundura gibi farklı iş kollarında çalışan işçiler ile bir araya gelen Gürkan referandum sürecine ilişkin konuştu.

İşçiler, iş yerlerinde “evet” ve “hayır” diye ayrımların yaşandığını hatta çay ve yemek masalarının bile ayrıştırıldığını söyledi.

"Evet" diyecek işçilerin olduğunu belirten işçiler, “AKP’yi desteklese bile hayır vereceğini söyleyen işçi arkadaşlar da çok. Nedenini sorduğumuzda ise, ‘Yaptıklarını görüyoruz. Çocuklarımızın geleceği için hayır vereceğim’ cevabını alıyoruz. Bunun bir parti seçimi olmadığını haklarımız için önemli olduğunu konuşuyoruz” dedi.

İş yerinde evet oyu verecek bir arkadaşı ile arasında geçenleri anlatan işçi, “Evinin tapusunu apartman yöneticisine verir misin diye sordum hiç düşünmeden evet diye cevapladı. Şu an Cumhurbaşkanı da bizden ülkenin tapusunu istiyor. Aslında bunların neden evet dediği belli değil. Evet demek için geçerli sebepler ortaya koyamıyorlar. Bizlerde hayırı anlatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İş yerlerinde evet-hayır tartışmaları başladığı zamandan beri işçiler arasında gerginliğin arttığını dile getiren işçiler, tartışmaların en son ‘Herkesin oyu kendisine’ şeklinde söylemler ile bittiğini ifade etti.



EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da, referandum sürecinde sınıfım ortak çıkarları için hükümetin yaptığı gibi kamplaştırıcı bir dil kullanılmamasına özen gösterilmesi gerektiğini vurgu yaptı. Evet diyen işçilerin evlerini ziyaret ederek emekçilerin çıkarları ve ortaklığı üzerinden tartışmaların sürdürülmesini gerektiğini söyleyen Gürkan, esas olarak sınıfın birliğinin sağlanmasına özen gösterilmesinin hem referandumda hem de uzun vadede sınıfın kazanımı olacağını belirtti. Gürkan partisinin referanduma ilişkin görüşlerini de anlattı.