EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel'e 1 yıl 3 ay hapis cezası

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne muhalefet” ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Evrensel’de yer alan habere göre, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Levent Tüzel, HDP İstanbul Milletvekili olduğu 2012 yılında katıldığı Newroz etkinliği sebebiyle “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne muhalefet” ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Tüzel’e 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Konuyla ilgili Emek Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bu karar siyaset yapma hakkının, düşünce ve ifade özgürlüğünün açık ihlali olup aynı zamanda AYM ve AİHM kararlarına da aykırıdır. Bu karara karşı yasal ve siyasal mücadelemiz devam edecektir” denildi.