EMEP: 24 Haziran'da Selahattin Demirtaş'ı destekleyeceğiz

Emek Partisi (EMEP), Genel Yönetim Kurulu toplantısında erken seçim için kararını verdi. Toplantı sonrası açıklama yapan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, cumhurbaşkanı adaylığında Selahattin Demirtaş’ı, parlamento seçiminde HDP’yi destekleyeceklerini belirtti. Gürkan, ‘demokrasi mücadelesinin büyütülmesi ve ortaklaşması için çalışmaya devam edeceklerini’ belirtti.

Evrensel’de yer alan açıklamaya göre, EMEP Genel Başkan Selma Gürkan, “hükümetin içine girdiği sıkışmışlıktan kurtulmak için baskın seçime başvurduğunu” belirtti. Cumhurbaşkanının YSK yasaklarının dışında tutulduğunu hatırlatan Gürkan, şunları söyledi: “Hükümet ekonomi ile iç ve dış politikada içine girdiği sıkışmışlığın etkisiyle baskın seçim kararı aldı ve bu kararıyla bağlantılı olarak seçim süreçlerini işletiyor. Bir taraftan Erdoğan’ı seçim yasaklarının dışında tutmak, diplomasi ile ilgili iddiaları ve tartışmaları sonlandırmak üzere karar almak dahil pek çok meşru olmayan düzenlemeler hızla gündeme getiriliyor.”

"Baraj 'salt HDP'ye baraj' noktasında geld"

Adayların OHAL koşulları altında belirlendiğini belirten Gürkan, “HDP ‘Selahattin Demirtaş’ dedi. Diğerleri zaten belli olmuştu. İçinde bulunduğumuz siyasal koşulları dikkate aldığımızda ‘tek adam tek parti yönetimi’ne gidişin engellenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Başkanlık ve parlamento seçimi için ‘Cumhur ittifakı’nı ve parlamento seçimi için CHP, SP, İyi Parti ve DP tarafından kurulan ittifakı dikkate aldığımızda seçim barajı salt HDP’ye baraj noktasına geldi” diye konuştu.

Bu nedenle parti olarak cumhurbaşkanı adaylığı için Selahattin Demirtaş’ı, parlamentoda da HDP’yi destekleyeceklerini söyleyen Gürkan, “Seçim sürecinde, seçim çalışmasının bir parçası olarak seçim güvenliği dahil demokrasi mücadelesini büyütme, ortaklaştırma yönünde elbette görüşmeler, tartışmalar devam etmeli. EMEP olarak bu tartışmaların, bu mücadelenin içinde olduk, olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.