-EMENİKE'YE SINIR DIŞI İŞLEMİ UYGULANMAYACAK İSTANBUL (A.A)- 07.07.2011 - Futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça serbest bırakılan Fenerbahçe'nin yeni transferi Emmanuel Emenike hakkında sınır dışı işlemi uygulanmayacağı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığı, İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğüne Emmanuel Emenike'nin uzun süreli oturum ve çalışma izni bulunması nedeniyle hakkında sınır dışı işleminin uygulanmasına gerek olmadığı yönünde yazı gönderdi. Bu çerçevede Emenike'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yabancılar Şube Müdürlüğünden ayrılacağı bildirildi. Futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça serbest bırakılan Emenike, daha sonra Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Prosedür gereği, Türkiye'de adli olaya karışan yabancıların, sınır dışı işlemlerinin yapılması amacıyla Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, Emenike'nin hakkında ise Türkiye'de uzun süreli oturma izni bulunduğundan sınır dışı işlemi yapılıp yapılmayacağının Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığının incelemesinden sonra belirleneceği bildirilmişti.