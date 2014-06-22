Emenike'ye Ruslar'dan 14 Milyon Euro

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sözleşmesinde ‘20 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi olan Emmanuel Emenike için Zenit ve Rubin Kazan’a “Emenike’yi 13 milyona kadromuza kattım. Aldığım fiyata satmam. Teklifinizi revize edin, öyle gelin” haberini yollattı.

F.Bahçe’yi Dünya Kupası’nda temsil eden 6 futbolcudan biri olan Emenike, dev organizasyonda henüz gol sevinci yaşamasa da Rus takımlarının iştahını kabartmayı başardı.

2011’de Kardemir Karabük’ten transfer edildikten sonra 3 Temmuz’da patlayan şike süreci yüzünden resmi maça çıkmadan Spartak Moskova’ya satılan Nijeryalı yıldıza bu kez de aralarında Rubin Kazan ve Zenit’in de bulunduğu Rusya ekipleri talip.

Lütfü Özel’in Şampi10’daki haberine göre, geçen sezon ilk haftalarda bocalasa da daha sonra gösterdiği 12 asist, 6 gollük performansla potansiyelini bir kez daha kanıtlayan genç oyuncu için Ruslar’ın belirlediği tavan fiyat şu an için 14 milyon Euro civarlarında. Sarı-lacivertliler Dünya Kupası’nı göz önünde bulundurarak geçen yıl Emenike’yle imzaladıkları sözleşmeye ‘20 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesini koydururken, Rubin Kazan ve Zenit’in bu rakama yakın bir öneride bulunmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Başkan Aziz Yıldırım, Spartak Moskova’dan 13 milyon Euro ödeyerek kadrolarına kattıkları yetenekli golcü için devredeki kulüplere “Aldığımız fiyata satmamam söz konusu bile değil. Ocakta Afrika Uluslar Kupası’nda değerine değer katacak. Onun için belirlediğimiz rakam belli. Teklifinizi revize edip, öyle gelin” diye haber yollattı.

Teknik heyet onaylı

Emenike’ye gelen tekliflerle ilgili olarak teknik heyeti de bilgilendiren sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Bu transferden gelecek para, dünya çapındaki bir golcü için harcanacak.

‘Holmen ve Webo’ya kapımız hep açık’

Süper Lig’in yeni takımı İstanbul Başakşehir, yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan F.Bahçe’nin iki yıldızına resmen talip. Kulübün transfer komitesi başkanı Mustafa Sardal, eski oyuncuları Webo ve Holmen’a kapılarının her zaman açık olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

“BİR yabancı orta saha ve forvet kesin olarak alacağız. F.Bahçe Webo ve Holmen’i elinde tutmak istemezse bizim kapılarımız onlara sonuna kadar açık. Ama sarı-lacivertliler net bir adım atmadan görüşme yapmak istemiyoruz.”