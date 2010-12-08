-EMENİKE'YE RESMİ TEKLİF YOK ZONGULDAK (A.A) - 08.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ''Emenike transferi için birileri vasıtasıyla aranıyoruz ancak henüz resmi bir teklif yok'' dedi. Tankut, hafta sonu sahalarında yapacakları Medical Park Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılmayı ümit ettiklerini söyledi. Karşılaşmaya TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'i davet ettiklerini, herhangi programı olmaması durumunda izlemesini ümit ettiklerini anlatan Tankut, şöyle konuştu: ''Şu ana kadar iyi bir ilk yarı geçirdik. Sezon başındaki ligi orta sıralarda tamamlama hedefinden sapmadık. Medical Park Antalyaspor maçından sonra ilk yarıda 1 maçımız kalacak. Teknik heyetimizden transfer konusunda henüz rapor almadık. İlk yarı sona erince rapor alıp çalışma yapacağız.'' Tankut, Emenike ile ilgili transfer haberlerine yönelik de ''Emenike transferi için birileri vasıtasıyla aranıyoruz ancak henüz resmi bir teklif yok. Resmi teklif olmadığı için herhangi bir şey söyleme şansına haiz değilim. Bizim gönlümüzden geçen, sezon sonuna kadar böyle bir şeyi düşünmemek. Oyuncumuzun transferiyle ilgili sezon sonu teklif gelirse düşünebiliriz'' ifadelerini kullandı.