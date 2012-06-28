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Spor

Emenike'nin fiyatı açıklandı: 42 milyon Euro

Fenerbahçe'den ayrılarak Rus takımı Spartak Moskova'ya transfer olan Emenike değerini katladı

28 Haziran 2012 14:25

Geçen sene olaylı bir şekilde Fenerbahçe'den Spartak Moskova'ya 10 milyon Euro'ya transfer olan Emmanuel Emenike'nin fiyatı 42 milyon Euro olarak açıklandı.
 
Fenerbahçe'den ayrılarak Rus takımı Spartak Moskova'ya transfer olan Emenike değerini katladı.

Rus Life Sport sitesinde yer alan habere göre Spartak Moskova, geçtiğimiz günlerde sözleşmesini uzattığı Emenike'yi isteyen birçok Avrupalı kulübün olduğunu ancak geçen sene iyi bir performans gösteren Nijeryalı golcüsünü 42 milyon Euro'ya verebileceğini yazdı.

Futbolcunun menajeri Erden Konyar'ın açıklamalarında yer veren spor sitesi, Konyar'ın, Emenike'yi almak isteyenlerin 42 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiğini söylediğini yazdı.

Konu ile ilgili görüşlerini belirten futbolcu Emenike ise, "Ben Spartak Moskova'da kalmaktan memnunum. Eskisi gibi Spartak'da başarılı olmaya odaklandım. Başlangıçtan beri buradaki ortam hoşuma gitti. Takımda her şey çok güzel, taraftarlar da mükemmel. Takım antrenörü benim için bir arkadaş ve abi gibi, takım yönetimi de gayet dost bir tavır sergiliyor. Bu sebepten dolayı sözleşmeyi uzatmaktan memnunum" şeklinde konuştu.

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