-EMENİKE'NİN FENERBAHÇE MACERASI 65 GÜN SÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Fenerbahçe'nin transfer sezonu başında Kardemir Karabükspor'dan aldığı Emmanuel Emenike'nin Fenerbahçe macerası sadece 65 gün sürdü. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Nijeryalı golcü oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi, sarı-lacivertli kulüp tarafından 25 Mayıs akşamı geç saatlerde kulübün resmi internet sitesinden ve Tv kanalından açıklanmıştı. Emenike ile Fenerbahçe Tv'ye çıkan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, transferin hızlı geliştiğini belirtip, ''Sabah erken saatlerden itibaren Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Feridun Tankut ile görüşmeye başladık. Hem Karabük hem de Emenike ile yoğun bir trafik oldu. Geç saatlerde de olsa mutlu sona ulaştık'' demişti. Kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan Nijeryalı oyuncu ise ''Takım için ruhumu ortaya koyacağım, tüm kalbimle oynayacağım'' demişti. Emenike, Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Nijeryalı oyuncu, takımının Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde sürdürdüğü kamp çalışmalarına katılmıştı. Kamp çalışmasında sakatlanan Emenike, takımının hiç bir hazırlık maçında forma şansı bulamadı. Fenerbahçe'ye 9 milyon avro bedelle transfer olduğu belirtilen oyuncunun, 10 milyon avro karşılığında Spartak Moskovalı olduğu açıklandı. Böylece Fenerbahçe bu transferden 1 milyon avro kar etti. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun, Türkiye'de yaşadığı sıkıntılı dönem nedeniyle kulüpten ayrılmak istediğini ve Spartak Moskova'ya transferinin bu nedenle gerçekleştiğini bildirdi. Emenike, Bank Asya 1. Lig Spor Ödülleri kapsamında 2009-2010 sezonunda Kardemir Karabükspor formasıyla sergilediği performansla Yılın Yabancı Oyuncusu ödülünü kazanmıştı. Oyuncu, takımıyla Spor Toto Süper Lig'de 23 maçta 14 kez fileleri havalandırmıştı.