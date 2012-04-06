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Spor

Emenike'nin 25 milyon Euro'ya İngiltere'ye gitmesi bekleniyor

Emmanuel Emenike, fiyatını 2,5’a katlayıp İngiliz kulüplerinin transfer listesine girdi

06 Nisan 2012 12:12

Şike soruşturması nedeniyle sezon başında apar topar Spartak Moskova’nın yolunu tutan Nijeryalı yıldıza İngiliz kulüpleri hücum etti. Emenike’nin 25 milyon Euro'ya Ada’nın yolunu tutması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin sezon başında renklerine katıp, çok kısa bir süre de Spartak Moskova’ya satmak zorunda kaldığı Emmanuel Emenike, fiyatını 2,5’a katlayıp İngiliz kulüplerinin transfer listesine girdi.

Geçen sezon Kardemir Karabükspor’dan 8 milyon euroya bonservisi alınan Nijeryalı yıldız, kısa süre sonra şike soruşturması nedeniyle gözaltına alınınca yönetimden satışını istemişti. Emenike’yi çok isteyen Rusya’nın Spartak Moskova Kulübü, bu futbolcuya hiç düşünmeden 9 milyon euro vererek transferi gerçekleştirmişti. Moskova’ya gittikten sonra gelişimini sürdüren Emenike’nin sözleşmesinde 25 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor.

İngiltere’nin Liverpool, Tottenham ve Chelsea kulüpleri Emenike için Rus ekibine teklif götürürken, Spartak Moskova, Emenike’nin satış şartını açıkladı. Fenerbahçe’nin apar topar satmak zorunda kaldığı Emenike’nin bir yıl olmadan bu kadar değer kazanması, sarı - lacivertlileri de pişmanlığa itti. Fenerbahçe’nin asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu, oyuncunun değerinin 25 milyon sterlini gördüğünü ileri sürse de Ruslar bu futbolcunun sözleşmesindeki maddeyi hatırlatıp, tavan fiyatın 25 milyon euro olduğunu duyurdu. Emenike bir başka kulübe satıldığı taktirde Fenerbahçe bu satıştan pay da alamayacak.

 

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